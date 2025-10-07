Походу любовь: как российская драма покорила сердца британских кинокритиков – детали победы

Российская драма "Походу любовь" стала центральным фильмом завершившегося 4 октября Bournemouth International Film Festival в Великобритании. Картина удостоилась звания лучшего международного фильма на конкурсе.

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика", лента получила четыре дополнительные награды в ключевых категориях. Жюри отметило работу режиссёра Яны Климовой-Юсуповой, а также операторское мастерство, монтаж и звуковое решение картины.

Фильм рассказывает историю молодой девушки, чья первая поездка в Санкт-Петербург превращается в неожиданное приключение с художником и его другом-музыкантом. В главных ролях снялись Анна Завтур, Кузьма Котрелёв и Сергей Горошко.

Премьера картины в России состоялась 27 марта 2025 года. Режиссёр Яна Климова-Юсупова ранее была известна по фильму "Слишком хорошая Анна и ещё три истории о нас".