Походу любовь: как российская драма покорила сердца британских кинокритиков – детали победы

Кино

Российская драма "Походу любовь" стала центральным фильмом завершившегося 4 октября Bournemouth International Film Festival в Великобритании. Картина удостоилась звания лучшего международного фильма на конкурсе.

Киноплёнка
Фото: unsplash by Denise Jans is licensed under Free to use under the Unsplash License
Киноплёнка

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика", лента получила четыре дополнительные награды в ключевых категориях. Жюри отметило работу режиссёра Яны Климовой-Юсуповой, а также операторское мастерство, монтаж и звуковое решение картины.

Фильм рассказывает историю молодой девушки, чья первая поездка в Санкт-Петербург превращается в неожиданное приключение с художником и его другом-музыкантом. В главных ролях снялись Анна Завтур, Кузьма Котрелёв и Сергей Горошко.

Премьера картины в России состоялась 27 марта 2025 года. Режиссёр Яна Климова-Юсупова ранее была известна по фильму "Слишком хорошая Анна и ещё три истории о нас". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
