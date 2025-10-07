Искусство под контролем данных: новый алгоритм Минкульта будет считать, сколько в кино русского духа

Министерство культуры России разработало систему, которая позволит объективно оценивать, как зрители воспринимают традиционные ценности в отечественных фильмах и сериалах, созданных с участием государственного финансирования. Новые критерии уже направлены на согласование в Минцифры и станут основой для принятия решений о дальнейшей поддержке кинопроизводства.
Ведомство предлагает ввести прозрачный механизм, который позволит измерять не только художественные качества произведений, но и то, насколько зритель считает их отражением ключевых культурных принципов. Система будет распространяться на контент, демонстрируемый в кинотеатрах, на федеральных телеканалах, а также на российских онлайн-платформах и видеосервисах.
Речь идёт не о цензуре, а об инструменте обратной связи, который позволит понять, насколько государственные вложения соответствуют заявленным задачам поддержки национальных традиций и культурной идентичности.
Новая система объединит качественные и количественные методы анализа. Основу составят три направления:
Опросы зрителей — встроенные формы в онлайн-приложениях, push-уведомления и QR-коды в залах.
Мониторинг интереса — анализ просмотров, доли "досматриваемости" и вовлечённости.
Медиаметрика — учёт упоминаний в СМИ, блогах и соцсетях.
Собранные данные поступят в единую базу, на основе которой будет формироваться рейтинг проектов по степени восприятия традиционных ценностей. Об этом сообщает argumenti.ru.
