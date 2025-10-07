Уровень Гая Ричи: как зрители отреагировали на трейлер Левши с Юрием Колокольниковым

Зрители восхищены новым трейлером "Левши" с актёром Юрием Колокольниковым. Фильм восстанавливает интерес к российскому кино и завораживает уникальной атмосферой.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Колокольникова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Юрий Колокольников

Появился новый трейлер фильма "Левша" — адаптации классического произведения Николая Лескова. Это один из тех редких случаев, когда российский трейлер не вызывает желания выключить видео на середине. В ролике — блоха-шпион, придворные интриги, Юрий Колокольников с механической рукой и выразительная стимпанк-атмосфера, больше напоминающая "Шерлока Холмса" Гая Ричи, чем привычные "экранизации для школьной программы". И, что неожиданно, зрители остались под впечатлением.

Реакция аудитории

Отечественные трейлеры зрители часто критикуют за слабую актёрскую игру и неубедительные визуальные эффекты, напоминающие дешёвую рекламу. Но в этот раз всё пошло по-другому — публика оценила работу положительно.

"Супер! Очень не хватает фильмов в этом жанре. Выглядит очень круто. Надеюсь, что фильм будет хорошим. Давно хочу увидеть фильм о Российской империи в стиле стимпанк"; "Впервые русский трейлер, который вызывает мурашки не позора, а восторга. С нормальной постановкой, с не мерзкими актерами, которые не шепелявят! Просто глазам не верю". "На удивление выглядит не кринжово. Даже захотелось глянуть, даже несмотря на то противоречие литературному первоисточнику", — писали зрители о своих впечатлениях.

Многие комментаторы сравнили "Левшу" с "Шерлоком Холмсом" Гая Ричи, отметив схожую динамику, чувство юмора, выразительные костюмы и стильную визуальную составляющую.

О чём фильм

Действие происходит в России конца XIX века. В императорском дворце находят загадочную механическую блоху, которую считают изобретением британских шпионов. Молодой офицер Пётр Огарёв (Фёдор Федотов) получает поручение раскрыть заговор и обращается за помощью к талантливому тульскому мастеру-самоучке Левше (Юрий Колокольников) — человеку, способному одной рукой собрать любое устройство.

Вместе герои оказываются втянутыми в историю, полную опасностей: заговоры, император, тайные агенты, изобретения и любовные перипетии. В картине есть всё - приключения, интриги, перестрелки, юмор и капля безумия.

Премьера фильма запланирована на 22 января 2026 года. Режиссёром выступил Владимир Беседин, ранее работавший над сценарием к сериалу "Чумной доктор" и короткометражкой "Майор Гром".