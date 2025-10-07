Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Озеро, которое не видело света 40 миллионов лет: Россия заглянула в тайну под антарктическим льдом
Там, где можно упасть в лаву и остаться живым: загадка вулкана, что ломает все правила
Секрет умного кота: чем кормить котёнка в первые месяцы, чтобы вырастить здорового и сообразительного питомца
Wildberries и Ozon под прицелом ФАС: что изменится для поставщиков
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки

Уровень Гая Ричи: как зрители отреагировали на трейлер Левши с Юрием Колокольниковым

2:50
Кино

Зрители восхищены новым трейлером "Левши" с актёром Юрием Колокольниковым. Фильм восстанавливает интерес к российскому кино и завораживает уникальной атмосферой.

Актёр Юрий Колокольников
Фото: ВК-аккаунт Юрия Колокольникова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Юрий Колокольников

Появился новый трейлер фильма "Левша" — адаптации классического произведения Николая Лескова. Это один из тех редких случаев, когда российский трейлер не вызывает желания выключить видео на середине. В ролике — блоха-шпион, придворные интриги, Юрий Колокольников с механической рукой и выразительная стимпанк-атмосфера, больше напоминающая "Шерлока Холмса" Гая Ричи, чем привычные "экранизации для школьной программы". И, что неожиданно, зрители остались под впечатлением.

Реакция аудитории

Отечественные трейлеры зрители часто критикуют за слабую актёрскую игру и неубедительные визуальные эффекты, напоминающие дешёвую рекламу. Но в этот раз всё пошло по-другому — публика оценила работу положительно.

"Супер! Очень не хватает фильмов в этом жанре. Выглядит очень круто. Надеюсь, что фильм будет хорошим. Давно хочу увидеть фильм о Российской империи в стиле стимпанк";

"Впервые русский трейлер, который вызывает мурашки не позора, а восторга. С нормальной постановкой, с не мерзкими актерами, которые не шепелявят! Просто глазам не верю".

"На удивление выглядит не кринжово. Даже захотелось глянуть, даже несмотря на то противоречие литературному первоисточнику", — писали зрители о своих впечатлениях.

Многие комментаторы сравнили "Левшу" с "Шерлоком Холмсом" Гая Ричи, отметив схожую динамику, чувство юмора, выразительные костюмы и стильную визуальную составляющую.

О чём фильм

Действие происходит в России конца XIX века. В императорском дворце находят загадочную механическую блоху, которую считают изобретением британских шпионов. Молодой офицер Пётр Огарёв (Фёдор Федотов) получает поручение раскрыть заговор и обращается за помощью к талантливому тульскому мастеру-самоучке Левше (Юрий Колокольников) — человеку, способному одной рукой собрать любое устройство.

Вместе герои оказываются втянутыми в историю, полную опасностей: заговоры, император, тайные агенты, изобретения и любовные перипетии. В картине есть всё - приключения, интриги, перестрелки, юмор и капля безумия.

Премьера фильма запланирована на 22 января 2026 года. Режиссёром выступил Владимир Беседин, ранее работавший над сценарием к сериалу "Чумной доктор" и короткометражкой "Майор Гром".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына
В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии
Свет, что горит 150 лет: история болгарского маяка, устоявшего перед морем, временем и тайнами прошлого
Гибридная афера: как автокомпании заставляют нас верить в миф об экономии
Когда мох и масла — просто маркетинг: почему наука не верит баночкам с обещаниями природы
