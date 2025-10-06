Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Личный разговор с Михаилом Ефремовым: коллега раскрыл творческие планы артиста после освобождения

Кино

Актёр Михаил Евланов заявил о желании возобновить творческое сотрудничество с Михаилом Ефремовым.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

В интервью изданию "Страсти" он выразил уверенность в профессиональном возвращении коллеги после освобождения.

"Да, конечно, сможет наладить карьеру. Хочется, безусловно, с ним сыграть снова", — подчеркнул Евланов.

Артист отметил, что уже общался с Ефремовым по телефону и получил приглашение на будущую премьеру.

Ефремов освободился в апреле после отбывания наказания за ДТП со смертельным исходом. Многие представители актёрского сообщества поддерживают его намерение вернуться к профессиональной деятельности.

Евланов и Ефремов ранее уже работали вместе на съёмочной площадке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
