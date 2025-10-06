Личный разговор с Михаилом Ефремовым: коллега раскрыл творческие планы артиста после освобождения

Актёр Михаил Евланов заявил о желании возобновить творческое сотрудничество с Михаилом Ефремовым.
В интервью изданию "Страсти" он выразил уверенность в профессиональном возвращении коллеги после освобождения.
"Да, конечно, сможет наладить карьеру. Хочется, безусловно, с ним сыграть снова", — подчеркнул Евланов.
Артист отметил, что уже общался с Ефремовым по телефону и получил приглашение на будущую премьеру.
Ефремов освободился в апреле после отбывания наказания за ДТП со смертельным исходом. Многие представители актёрского сообщества поддерживают его намерение вернуться к профессиональной деятельности.
Евланов и Ефремов ранее уже работали вместе на съёмочной площадке.
