Мартин Скорсезе раскрыл неожиданный факт биографии: почему режиссёра исключили из духовной семинарии

Знаменитый режиссёр Мартин Скорсезе рассказал о своём духовном образовании в новом документальном сериале. В проекте Ребекки Миллер "Мистер Скорсезе" кинематографист признался, что в юности планировал стать священником.
Скорсезе поступил в католическую семинарию после глубокого впечатления от посещения собора Святого Патрика. Однако через несколько месяцев обучения его мировоззрение изменилось.
"Я начал понимать, что мир меняется. Это был ранний рок-н-ролл, старый мир умирал", — объяснил режиссёр.
Отец будущего кинематографиста получил вызов в семинарию с требованием забрать сына. Причиной стало плохое поведение, хотя конкретные детали Скорсезе не уточнил.
После исключения он поступил в Нью-Йоркский колледж наук и искусств, где начался его путь в кинематографе.
Религиозные мотивы остались важной составляющей творчества режиссёра. Фильмы "Последнее искушение Христа" и "Молчание" демонстрируют продолжение его диалога с духовными темами, начавшегося ещё в семинарии.
