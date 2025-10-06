Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе

Актёр Владимир Селиванов сообщил об отказе в визах для себя и команды перед европейским фестивалем. Артист подтвердил полный комплект документов для получения шенгенского разрешения.

Фото: instagram by личный аккаунт Владимира Селиванова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Селиванов с женой Александрой

Селиванов связал решение властей с политическими мотивами. По его мнению, причиной стало участие в финале сериала "Реальные пацаны" и патриотическая позиция.

"Думаю, что финалом для них стало и то, что в клипе мы сняли настоящего Героя России Владислава "Струну" Головина", — цитирует артиста Telegram-канал "Звездач".

Финальные серии сериала содержали сцены поддержки участников СВО. Проект завершился визитом героев к раненым бойцам в госпиталь.