Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе

Актёр Владимир Селиванов сообщил об отказе в визах для себя и команды перед европейским фестивалем. Артист подтвердил полный комплект документов для получения шенгенского разрешения.
Селиванов связал решение властей с политическими мотивами. По его мнению, причиной стало участие в финале сериала "Реальные пацаны" и патриотическая позиция.
"Думаю, что финалом для них стало и то, что в клипе мы сняли настоящего Героя России Владислава "Струну" Головина", — цитирует артиста Telegram-канал "Звездач".
Финальные серии сериала содержали сцены поддержки участников СВО. Проект завершился визитом героев к раненым бойцам в госпиталь.
Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.