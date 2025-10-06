Глен Пауэлл раскрыл свои кинопредпочтения: какие четыре фильма вдохновляют звезду Топ Ган: Мэверик

Кино

Актёр Глен Пауэлл, известный по фильму "Топ Ган: Мэверик", подробно рассказал о кинокартинах, сформировавших его творческое мировоззрение.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer 8. Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Глен Пауэлл

В интервью порталу Letterboxd он назвал четыре работы, занимающие особое место в его личном кинематографическом каноне.

Пауэлл выделил картину "Миссис Даутфайр", отметив выдающуюся актёрскую работу Робина Уильямса. В список также вошли спортивные драмы "Руди" и "Дарэмский бык", демонстрирующие его интерес к историям о преодолении.

Особое внимание актёр уделил блокбастеру "Армагеддон", объяснив свой выбор необычным подходом создателей к реализации абсурдной концепции.

Сам Пауэлл в ближайшее время появится в новой экранизации романа Стивена Кинга "Бегущий человек". Премьера картины запланирована на 7 ноября.