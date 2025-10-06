Ридли Скотт раскритиковал современное кино: почему режиссёр предпочитает пересматривать собственные фильмы

На ретроспективе Британского института кино Ридли Скотт выразил неудовлетворённость качеством современных фильмов.
Режиссёр заявил, что большинство современных кинокартин не соответствуют его стандартам.
"Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них — дерьмо. Так что я делаю вот что: я начал пересматривать свои собственные фильмы", — пояснил Скотт.
По его словам, собственные работы не теряют актуальности с годами.
Режиссёр известен созданием культовых картин, включая "Бегущий по лезвию" и "Чужой". В настоящее время Скотт работает над третьей частью "Гладиатора" и рассматривает возможность съёмок нового приквела "Чужого".
Ранее он отказался от предложения снять третий "Терминатор" несмотря на солидный гонорар.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.