Ридли Скотт раскритиковал современное кино: почему режиссёр предпочитает пересматривать собственные фильмы

Кино

На ретроспективе Британского института кино Ридли Скотт выразил неудовлетворённость качеством современных фильмов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ридли Скотт

Режиссёр заявил, что большинство современных кинокартин не соответствуют его стандартам.

"Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них — дерьмо. Так что я делаю вот что: я начал пересматривать свои собственные фильмы", — пояснил Скотт.

По его словам, собственные работы не теряют актуальности с годами.

Режиссёр известен созданием культовых картин, включая "Бегущий по лезвию" и "Чужой". В настоящее время Скотт работает над третьей частью "Гладиатора" и рассматривает возможность съёмок нового приквела "Чужого".

Ранее он отказался от предложения снять третий "Терминатор" несмотря на солидный гонорар.