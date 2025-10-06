Netflix запустил проект с посмертными интервью: какое послание оставила потомкам Джейн Гудолл

Netflix представил проект "Знаменитые последние слова", где интервью со знаменитостями публикуются посмертно.
Первым выпуском стало интервью с исследовательницей Джейн Гудолл, скончавшейся 1 октября в возрасте 91 года.
Ведущим проекта выступил сценарист Брэд Фалчак. Каждый эпизод создаётся на основе четырёхчасовой беседы и длится около часа.
В финале герой остаётся один в студии для последнего обращения к зрителям.
"Я была той, кого послали в этот мир, чтобы вселять в людей надежду в тёмные времена", — ответила Гудолл на вопрос о своей жизненной миссии.
Исследовательница шимпанзе посвятила жизнь защите природы и улучшению условий содержания животных.
Полный список участников проекта держится в строгом секрете.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.