Netflix запустил проект с посмертными интервью: какое послание оставила потомкам Джейн Гудолл

Netflix представил проект "Знаменитые последние слова", где интервью со знаменитостями публикуются посмертно.

Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Первым выпуском стало интервью с исследовательницей Джейн Гудолл, скончавшейся 1 октября в возрасте 91 года.

Ведущим проекта выступил сценарист Брэд Фалчак. Каждый эпизод создаётся на основе четырёхчасовой беседы и длится около часа.

В финале герой остаётся один в студии для последнего обращения к зрителям.

"Я была той, кого послали в этот мир, чтобы вселять в людей надежду в тёмные времена", — ответила Гудолл на вопрос о своей жизненной миссии.

Исследовательница шимпанзе посвятила жизнь защите природы и улучшению условий содержания животных.

Полный список участников проекта держится в строгом секрете.