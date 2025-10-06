Netflix запустил проект с посмертными интервью: какое послание оставила потомкам Джейн Гудолл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Netflix представил проект "Знаменитые последние слова", где интервью со знаменитостями публикуются посмертно.

Netflix
Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Netflix

Первым выпуском стало интервью с исследовательницей Джейн Гудолл, скончавшейся 1 октября в возрасте 91 года.

Ведущим проекта выступил сценарист Брэд Фалчак. Каждый эпизод создаётся на основе четырёхчасовой беседы и длится около часа.

В финале герой остаётся один в студии для последнего обращения к зрителям.

"Я была той, кого послали в этот мир, чтобы вселять в людей надежду в тёмные времена", — ответила Гудолл на вопрос о своей жизненной миссии.

Исследовательница шимпанзе посвятила жизнь защите природы и улучшению условий содержания животных.

Полный список участников проекта держится в строгом секрете.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
