Игры разума: какие 4 детективных сериалов затмят Шерлока и заставят вас задуматься

Кино

"Шерлок" — отличный сериал с сильной игрой актёра Бенедикта Камбербэтча, но есть несколько детективных шедевров, которые даже лучше. Представляем вашему вниманию идеальную подборку.

Мужчина в костюме
Фото: unsplash.com by Бен Розетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина в костюме

"Шерлок" имел огромный успех, выходя на BBC One в течение трёх сезонов с 2010 по 2017 год. Забавно наблюдать, как знаменитый персонаж Артура Конан Дойля и его помощник доктор Джон Ватсон (Мартин Фриман) расследуют преступления в Лондоне, даже если это уже делалось раньше.

Однако, хотя версия Камбербэтча понравилась зрителям, другие детективные сериалы предлагают более увлекательные дела, ярко выраженных главных героев и уникальные стили повествования. Сколько бы вы ни любили "Шерлока", трудно отрицать, что другие сериалы детективного жанра демонстрируют более высокий уровень качества.

"Грешница" (2017-2021)

"Шерлок" хорош, но это ещё одна история о знаменитом детективе с его помощником в Лондоне. "The Sinner" использует иной формат, который делает шоу более захватывающим — в то время как каждый сезон "Шерлока" в целом похож на предыдущий, все четыре сезона сериала на USA Network предлагают разные сюжеты.

В каждом сезоне "The Sinner" Харри Амброуз (Билл Пуллман) работает над делами, но традиционный способ повествования меняется. В этом сериале зритель сразу узнаёт, кто совершил убийство в первом эпизоде. Хотя это может показаться скучным, шоу объясняет мотивы и историю каждого убийцы.

"Мост" (2013-2014)

FX-версия шведской криминальной драмы предлагает умный поворот классической истории о серийном убийце. Вместо того чтобы сосредотачиваться на одном детективе, ищущем убийцу, или двух детективах с разными подходами, "Мост" показывает двух главных героев, сотрудничающих на расстоянии.

Марко Руис (Демиан Бихир) находится в Чиуауа, а Соня Кросс (Диана Крюгер) — в США, но они работают над расследованием центрального убийства сериала. Такой подход делает сюжет уникальным и более увлекательным, чем наблюдать за Шерлоком и Ватсоном.

В "Мосте" также больше интересных второстепенных персонажей, например, Даниэля Фрая (Мэттью Лиллард), журналиста с непростой судьбой, который появляется в обоих сезонах.

"Мейр из Исттауна" (2021)

Несмотря на некоторые моменты комедии, мини-сериал HBO сосредоточен на главном персонаже — Мэри, и это делает его более сильным детективным повествованием, чем "Шерлок". Шерлок Холмс Камбербэтча очарователен, но Мэри — реальный человек, прошедший через множество трудностей и на работе, и в личной жизни.

"По долгу службы" (2012-2021)

Популярная драма BBC имеет 96% на Rotten Tomatoes и идеальный каст, включая Танди Ньютон и Вики Макклур. Сериал охватывает шесть сезонов по пять-шесть эпизодов, делая его более реалистичным за счёт сосредоточенности на Антикоррупционном отделе.

В итоге, "Шерлок" остаётся увлекательным шоу, но сериалы вроде "Luther", "The Fall" и "The Sinner" предлагают более сложные сюжеты, разнообразных персонажей и уникальные форматы, что делает их достойными конкурентами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
