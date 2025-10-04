Снежная королева на новый лад: Ледяная башня — фильм, где сказка не греет, а обжигает

0:15 Your browser does not support the audio element. Кино

В новой работе французского режиссёра Люсиль Хадзихалилович женственность предстаёт не как мягкий символ, а как сила, способная увлечь и разрушить. Фильм "Ледяная башня" — это не просто экранизация мотивов "Снежной королевы", а тревожное размышление о сложных отношениях между юной беглянкой и властной киноактрисой. Картина завораживает кристальной визуальной красотой, скрывая под ней сюжет о хрупком взрослении и опасности ложных кумиров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снежный лес

Основная история

Главная героиня Жанна, осиротевшая девочка-подросток, сбегает от приёмной семьи и оказывается в заснеженном французском городке. Здесь она находит приют на киностудии, где снимают новую версию сказки Ханса Кристиана Андерсена. Именно там девушка встречает знаменитую актрису Кристину, в чьей ледяной красоте и силе сразу видит спасение от одиночества.

Жанна, принявшая новое имя Бьянка, быстро теряет грань между реальностью и вымыслом. Кристина отвечает на её внимание, помогает попасть в съёмочный процесс, но её вспышки агрессии и властность только усиливают зависимость Жанны. Девочка начинает видеть в актрисе не только материнскую фигуру, но и кумира, которому хочет подражать.

Постепенно они становятся зеркалами друг для друга. Когда Кристина предлагает Жанне "исчезнуть", девочка понимает это буквально и почти приводит их обеих к трагедии. Сюжет обретает черты сказки-зазеркалья: блеск, иллюзии и холод подлинных чувств.

Сравнение: мотивы в фильмах режиссёра