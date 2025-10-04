Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод закрылся, машины не нужны: какие коммерческие авто остались без покупателей
Рынок в ожидании: добыча нефти вырастет — когда ждать перемен
Яркие ягодицы без приседаний: 9 упражнений для видимого эффекта уже через неделю
Головокружение атакует: как погода влияет на самочувствие — раскроем главный секрет
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной

Снежная королева на новый лад: Ледяная башня — фильм, где сказка не греет, а обжигает

0:15
Кино

В новой работе французского режиссёра Люсиль Хадзихалилович женственность предстаёт не как мягкий символ, а как сила, способная увлечь и разрушить. Фильм "Ледяная башня" — это не просто экранизация мотивов "Снежной королевы", а тревожное размышление о сложных отношениях между юной беглянкой и властной киноактрисой. Картина завораживает кристальной визуальной красотой, скрывая под ней сюжет о хрупком взрослении и опасности ложных кумиров.

Снежный лес
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снежный лес

Основная история

Главная героиня Жанна, осиротевшая девочка-подросток, сбегает от приёмной семьи и оказывается в заснеженном французском городке. Здесь она находит приют на киностудии, где снимают новую версию сказки Ханса Кристиана Андерсена. Именно там девушка встречает знаменитую актрису Кристину, в чьей ледяной красоте и силе сразу видит спасение от одиночества.

Жанна, принявшая новое имя Бьянка, быстро теряет грань между реальностью и вымыслом. Кристина отвечает на её внимание, помогает попасть в съёмочный процесс, но её вспышки агрессии и властность только усиливают зависимость Жанны. Девочка начинает видеть в актрисе не только материнскую фигуру, но и кумира, которому хочет подражать.

Постепенно они становятся зеркалами друг для друга. Когда Кристина предлагает Жанне "исчезнуть", девочка понимает это буквально и почти приводит их обеих к трагедии. Сюжет обретает черты сказки-зазеркалья: блеск, иллюзии и холод подлинных чувств.

Сравнение: мотивы в фильмах режиссёра

Фильм Центральная тема Образы
"Невинность" (2004) Воспитание девочек в закрытой школе Вода, цветы, таинственные ритуалы
"Эволюция" (2015) Мальчики на изолированном острове Море, материнство, тайные эксперименты
"Уховёртка" (2021) Девочка с ледяными зубами Застывшее подростковое состояние
"Ледяная башня" (2024) Отношения беглянки и актрисы Зеркала, лёд, кино как магия

Все работы Хадзихалилович объединяет мотив взросления и борьбы с иллюзиями, будь то школа, остров или съёмочная площадка.

Советы шаг за шагом: как смотреть "Ледяную башню"

  1. Смотрите фильм как сказку и одновременно как психологическую драму.

  2. Обратите внимание на детали: кристаллы, зеркала, игру света — они несут скрытый смысл.

  3. Сравните сцены со "Снежной королевой" — отсылка к первоисточнику помогает глубже понять персонажей.

  4. Слушайте музыку: от электронных текстур до песни "It's Five O'Clock" — саундтрек формирует эмоциональный фон.

  5. Воспринимайте героинь не буквально, а как отражение страхов и желаний подростка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: видеть в героине актрисы безупречный идеал.

  • Последствие: разрушение самоощущения и зависимость.

  • Альтернатива: воспринимать её как символ, а не реальную опору.

  • Ошибка: смотреть фильм только как мистический триллер.

  • Последствие: упустить пласт взросления и психологическую драму.

  • Альтернатива: рассматривать картину на стыке жанров — драмы, сказки и философского притчи.

А что если…

А что если "Ледяная башня" — это метафора взросления, где студия превращается в гигантскую комнату зеркал, а актриса — проекция страха потерять детскую наивность? Тогда каждое движение камеры становится шагом в глубины подсознания, а каждый блеск кристалла — искушением, от которого невозможно отвести взгляд.

Плюсы и минусы фильма

Плюсы Минусы
Великолепная операторская работа Сложный символизм может запутать зрителя
Сильные роли Клары Пачини и Марион Котийяр Неспешный темп не всем подойдёт
Атмосфера сказки-зазеркалья Недостаток прямолинейного сюжета
Глубокая тема взросления Местами чрезмерная аллегоричность
Музыкальное сопровождение Тяжёлое психологическое напряжение

FAQ

Как выбрать — смотреть или нет?
Если вам интересны артхаус и фильмы с метафорами, то "Ледяная башня" станет ценным опытом. Любителям динамичного кино лучше быть готовыми к медитативному ритму.

Сколько длится фильм?
Картина идёт 118 минут — это почти два часа погружения в мир иллюзий и символов.

Что лучше: "Невинность" или "Ледяная башня"?
Это разные этапы творчества режиссёра. "Невинность" более камерная и загадочная, "Ледяная башня" — зрелищная и доступная широкой аудитории.

Мифы и правда

  • Миф: фильм снят только для фестивалей.
    Правда: несмотря на артхаусный стиль, он рассчитан на широкого зрителя, любящего необычные сказки.

  • Миф: "Ледяная башня" повторяет сюжет "Снежной королевы".
    Правда: сказка используется как фон, но сюжет сосредоточен на взрослении Жанны.

  • Миф: это история о дружбе.
    Правда: фильм исследует зависимость и поиск материнской фигуры.

Сон и психология

"Ледяная башня" словно рождается во сне. Героиня попадает в пространство, где зеркала множат её лицо, а холод превращает эмоции в хрупкий лёд. Для зрителя это опыт погружения в подсознание — в те зоны, где мечты и страхи подростков особенно остры.

Три интересных факта

  1. Французское слово "glace" в названии фильма означает и лёд, и зеркало, и стекло.

  2. Оператор Джонатан Рикбур уже сотрудничал с Хадзихалилович в "Уховёртке".

  3. Музыкальная композиция Aphrodite's Child звучит в кульминационной сцене, подчёркивая двусмысленность восприятия.

Исторический контекст

  • 2004: "Невинность" — прорыв режиссёра.

  • 2015: "Эволюция" — погружение в тему материнства и изоляции.

  • 2021: "Уховёртка" — сказка с элементами ужаса.

  • 2024: "Ледяная башня" — соединение символизма и зрелищности.

Хадзихалилович всегда исследовала тему взросления в замкнутых мирах. Новая работа продолжает этот путь, но делает его более доступным и ярким.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной
Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе
Одна незаметная ошибка превращает пельмени в безвкусное тесто — вот как этого избежать
Поливайте не по календарю, а по палочке: простой приём, спасающий алоэ от гнили
Помощники, которые сами нуждаются в помощи: владельцам собак-проводников начнут компенсировать расходы
Ремонт авто бьёт по карману: как цены выросли до небес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.