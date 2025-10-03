Любопытная история происхождения: в честь какого киногероя на самом деле назвали Квентина Тарантино

Квентин Тарантино получил имя в честь персонажа Берта Рейнольдса из вестерна "Дымок из ствола".
Как сообщает The Moment, мать режиссёра Конни МакХью выбрала имя Квентин по герою ковбойского сериала. Актёр Берт Рейнольдс сыграл в этом проекте свою первую значительную роль.
Отношения с матерью оставили глубокий след в становлении режиссёра. В подкасте 2021 года Тарантино вспомнил: "Она сказала: "Эта твоя писательская карьера — это дерьмо, которое закончится"". Эти слова заставили молодого Тарантино принять внутреннее решение никогда не делиться с матерью своими будущими успехами.
Несмотря на сложные воспоминания, детство с матерью-одиночкой сформировало творческий взгляд режиссёра. Конни водила сына на взрослые фильмы, включая "Избавление" с тем же Бертом Рейнольдсом, когда тому было семь лет. Частые походы в кино с матерью и её друзьями заложили основу его кинематографического образования.
