Фильм На посошок рушит миф о Венеции: за открыточными видами скрываются бары и тоска

Дориано (Пьерпаоло Каповилла) и Карлобьянки (Серджо Романо) спешат в аэропорт Венеции встретить старого друга Дженио (Андреа Пеннакки), который возвращается из Аргентины. Для компании это повод заново открыть для себя жизнь: каждое новое место превращается в бар, каждая остановка — в бокал "на дорожку". На пути им встречается молодой Джулио (Филиппо Скотти), тихий выпускник, влюблённый в сокурсницу. Втянутый в их бурное путешествие, он проходит собственный путь взросления.

Франческо Соссаи снял фильм о свободе и настоящей Италии. Камера показывает не открытки для туристов, а реальность с её морщинами, трещинами и тоской по утраченному. При этом в ленте есть лёгкость, смех и танцы, которые возвращают веру в простые радости.

Италия: открытка или жизнь?

Лента Соссаи задаёт вечные вопросы. Что важнее — стабильная карьера или разговоры до утра? Следовать глобальным правилам или оставаться самобытным? Венеция в фильме показана как живой организм: за фасадом для туристов скрываются люди, которые борются, смеются, пьют и ищут счастья. Именно это делает картину одновременно личной и универсальной.

Визуальная поэтика

Зернистая плёнка и операторская работа Массимилиано Кувейе создают ощущение кино прошлых десятилетий. Каждый кадр напоминает старые фотографии, пропитанные запахом табака и вина. Камера фиксирует даже морщины героев, превращая их в подлинных "рыцарей упадка".

