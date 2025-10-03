Тайны кастинга: почему дочь Ирины Гринёвой не получила роль – актриса в недоумении

Актриса Ирина Гринёва в соцсетях выразила недоумение результатами кастинга на рекламные съёмки. Её дочь Василиса участвовала в отборе, но роль получила другая кандидатка.

Фото: commons.wikimedia.org by DSpartak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Гринёва

По словам Гринёвой, её ребенок демонстрировал искреннюю радость, однако предпочтение было отдано иной претендентке.

"Утвердили полную девочку, не особо умевшую радоваться на экране. Тогда я решила, что Василиса будет играть на пианино, там всё предельно ясно — бери правильно ноты", — пояснила актриса.

Напомним, Гринёва воспитывает дочь в браке с фигуристом Максимом Шабалиным.

Актриса ранее рассказывала, что рождение ребёнка стало для неё важным событием. После 40 лет она стала матерью, о чём долго мечтала. Сейчас Гринёва уделяет большое внимание развитию творческих способностей дочери.