Личная неприязнь вместо экспертизы: в чём Валерия Гай Германика публично обвинила Алексея Учителя

Валерия Гай Германика публично обвинила Алексея Учителя в снятии её фильма "Емельяненко" с международного конкурса фестиваля "Послание к человеку".

Фото: www.buro247.ru by Dmitri Krikun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия Гай Германика

Режиссёр заявила, что получила официальное приглашение и подтверждение участия, но затем программный директор сообщил ей о решении художественного руководителя.

"Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел моё выступление на Международной неделе кино, и оно ему не понравилось", — написала Германика в Telegram-канале.

По её словам, Учитель проигнорировал её попытки связаться для выяснения обстоятельств.

Режиссёр раскритиковала систему личных предпочтений в культурной среде.

"Если фестиваль живёт по феодальной модели, он превращается в музей самого себя — без риска, без таланта, без будущего", — подчеркнула она.

Алексей Учитель пока не прокомментировал ситуацию. Для Германики это уже второй публичный конфликт за год после ссоры с Дианой Арбениной.