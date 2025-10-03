К 90-летию Армена Джигарханяна: какие ранние роли актёра были почти забыты зрителями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:22
Кино

К 90-летнему юбилею Армена Джигарханяна вспоминаем три редкие, но увлекательные работы великого актёра, которые стоит пересмотреть.

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киноплёнка

3 октября Армену Джигарханяну, одному из самых узнаваемых артистов советского и российского кино, могло бы исполниться 90 лет. Его фильмография насчитывает почти 300 работ, среди которых есть не только культовые роли, но и те, что сегодня вспоминаются редко. Предлагаем вспомнить три такие картины.

"Воздухоплаватель" (1975). В ролях: Леонард Варфоломеев, Екатерина Васильева, Владимир Заманский, Армен Джигарханян
Оценка на Кинопоиске: 6.4.

Приключенческая драма о русском тяжелоатлете Иване Заикине, который оставляет цирковую арену ради мечты покорить небо на хрупком аэроплане. Его спутником становится писатель Александр Куприн (Армен Джигарханян), который вдохновляет героя не бояться рисковать. Фильм погружает зрителя в атмосферу первых воздухоплавателей, где романтика полётов переплетается с бесстрашной смелостью.

"Ольга Сергеевна" (1975). В ролях: Татьяна Доронина, Армен Джигарханян, Лев Дуров, Валентин Гафт. Оценка на Кинопоиске: 7.3.

Восьмисерийный телефильм Александра Прошкина по произведению Эдварда Радзинского. История ученого-океанолога Ольги Сергеевны (Татьяна Доронина), которая всю жизнь сохраняет любовь к одному мужчине. Его роль исполняет Армен Джигарханян — харизматичный Владимир, с которым судьба вновь и вновь сталкивает героиню. Сюжет охватывает десятилетия: научные открытия, предательства, сложные решения и невозможная любовь. Картина стала одной из первых телевизионных работ, где Джигарханян смог раскрыть глубокую драматическую палитру своего персонажа.

"Снег в трауре" (1978). В ролях: Армен Джигарханян, Гуж Манукян, Майя Булгакова. Оценка на Кинопоиске: нет.

Психологическая драма по роману французского писателя Анри Труайя. В альпийской деревне живут братья Исай (Джигарханян) и Марселин. После авиакатастрофы они отправляются к месту происшествия — не ради спасения, а чтобы собрать ценные вещи погибших. Среди обломков они находят тяжелораненую девушку. Исай стремится помочь ей любой ценой, а Марселин рассматривает её лишь как угрозу своим планам.

"История кажется простой и трагичной. Герои тоже вроде бы простые, но честный и благородный Исай в финале меня по-настоящему удивил", — отмечает в рецензии зритель с Кинопоиска под ником Мария Шамраева.

Армен Джигарханян — абсолютная культовая фигура в советском и российском кинематографе. Эти три фильма, хотя и почти забыты, не менее увлекательны, чем многие современные хиты. День рождения актёра — прекрасный повод вновь открыть для себя его ранние работы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
