Инсульт перевернул жизнь: звезда фильма Один дома раскрыл правду о своём здоровье

Актёр Тим Карри спустя почти 13 лет после перенесённого инсульта рассказал о серьёзных последствиях для здоровья.

Фото: flickr by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тим Карри

На специальном показе "Шоу ужасов Рокки Хоррора" 79-летний артист появился в инвалидном кресле, объяснив это проблемами с левой ногой.

"Я до сих пор не могу ходить, поэтому я в этом дурацком кресле. Это очень ограничивает мои возможности", — поделился Карри с аудиторией.

Актёр также раскрыл детали трагического инцидента 2012 года. Во время массажа он не осознавал серьёзности своего состояния, но специалист проявил бдительность.

"Парень, который делал мне массаж, сказал: "Я беспокоюсь за тебя, я хочу вызвать скорую". Он так и сделал, а я сказал: "Это так глупо"", — вспомнил Карри.

Его агент ранее сообщал, что с актёром "всё в порядке", но текущее состояние показывает длительный характер восстановления после инсульта.