Союзмультфильм вернул героя: чем незаконное использование крокодила Гены обернулось для москвича

Кино

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" к гражданину Гусеву С. Н.

Фото: commons.wikimedia.org by Leokand, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Союзмультфильм

Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы, с ответчика взыскано 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на изображение крокодила Гены.

Судебное разбирательство с частным лицом совпало по времени с другими юридическими процессами киностудии. Ранее в июле стало известно о проверке лицензионных соглашений с американской компанией LaRubint Corp. Речь идёт об использовании образа Чебурашки на японском рынке.