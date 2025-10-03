Союзмультфильм вернул героя: чем незаконное использование крокодила Гены обернулось для москвича

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" к гражданину Гусеву С. Н.

Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы, с ответчика взыскано 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на изображение крокодила Гены. 

Судебное разбирательство с частным лицом совпало по времени с другими юридическими процессами киностудии. Ранее в июле стало известно о проверке лицензионных соглашений с американской компанией LaRubint Corp. Речь идёт об использовании образа Чебурашки на японском рынке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
