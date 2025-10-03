Союзмультфильм вернул героя: чем незаконное использование крокодила Гены обернулось для москвича

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск киностудии "Союзмультфильм" к гражданину Гусеву С. Н.
Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы, с ответчика взыскано 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на изображение крокодила Гены.
Судебное разбирательство с частным лицом совпало по времени с другими юридическими процессами киностудии. Ранее в июле стало известно о проверке лицензионных соглашений с американской компанией LaRubint Corp. Речь идёт об использовании образа Чебурашки на японском рынке.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.