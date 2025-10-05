Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других

Кино — это не только искусство, но и постоянный диалог между поколениями режиссёров. Легендарные режиссёры, несмотря на свою известность и успех, тоже остаются зрителями: они смотрят чужие фильмы, спорят о них, восхищаются и черпают вдохновение. Их любимые картины раскрывают личные вкусы и помогают понять, что влияет на их собственное творчество. Давайте рассмотрим фильмы, которые вдохновляют таких великих мастеров, как Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и другие.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе — это имя, которое невозможно не упомянуть, когда речь идёт о великом кино. Его фильмы, такие как "Таксист" и "Славные парни", уже стали классикой. И неудивительно, что Скорсезе глубоко почитает классическое кино. Среди его любимых фильмов — "Восемь с половиной" Федерико Феллини, "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса и "Леопард" Лукино Висконти. Эти картины оказали значительное влияние на его стиль и мировоззрение.

"Восемь с половиной" Феллини и "Гражданин Кейн" Уэллса, по словам Скорсезе, стали для него "зеркалом" в поисках вдохновения. Скорсезе даже курировал показы британской классики в одном из старинных кинотеатров Лондона. Однако его вкусы не ограничиваются только классикой. Например, в прошлом году ему понравился хоррор "Я видел свечение телевизора", который он отметил за эмоциональную и психологическую глубину.

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг, без сомнения, один из самых влиятельных режиссёров Голливуда, чьи работы охватывают широкие жанры. Картины вроде "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана" сделали его культовой фигурой. Но как и многие другие великие режиссёры, Спилберг сам является поклонником классического кино.

Особенно высоко он оценивает хоррор Альфреда Хичкока "Психо" и научную фантастику Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея". Но среди всех фильмов, которые вдохновили Спилберга, особое место занимает "Лоуренс Аравийский". Это кино открыло ему глаза на масштабы и возможности кинематографа, когда он увидел его в возрасте 13 лет.

"Лоуренс Аравийский" стал тем фильмом, который заставил его поверить в магию кино и привёл к решению снимать собственные картины.

Спилберг также восхищается французской новой волной и в частности работами Франсуа Трюффо. Это вдохновение привело к тому, что в 1977 году Спилберг пригласил Трюффо сыграть в своём фильме "Близкие контакты третьей степени".

Ларс фон Триер

Ларс фон Триер — один из самых эксцентричных и провокационных режиссёров современности, снимающий остросоциальные и психоаналитические картины. В его работах заметны отсылки к творчеству Андрея Тарковского, особенно в таких картинах, как "Нимфоманка" и "Антихрист".

"Солярис" Тарковского и "Зеркало" — это фильмы, которые он не устаёт цитировать в своих работах. Именно Тарковский оказал большое влияние на его подход к созданию образов человеческой психики, темам страданий и жестокости.

Однако влияние на Ларса оказали не только российские мастера. Он также восхищается итальянскими режиссёрами, такими как Пьер Паоло Пазолини и Роберто Росселлини. Особое внимание он уделяет Ингмару Бергману и его фильмам "Земляничная поляна" и "Седьмая печать", которые вдохновили его на поиски глубины и философского подтекста в кино.

Квентин Тарантино

Квентин Тарантино известен своей любовью к жанровому кино. Он вдохновляется не только культовыми лентами, но и так называемыми фильмами категории "Б", спагетти-вестернами и боевиками. Его фильм "Однажды в Голливуде" — это дань уважения кино 60-х, и он полноценно воссоздаёт атмосферу того времени.

Тарантино черпает вдохновение в работах таких режиссёров, как Серджио Леоне с его фильмом "Хороший, плохой, злой", а также в картинах с Брюсом Ли, таких как "Игра смерти". Среди любимых фильмов Тарантино — картины китайского мастера Вонга Карвая и хоррор "Кэрри" Брайана Де Пальмы.

"Таксист" Скорсезе — это фильм, который Тарантино видел сотни раз. Из более современных лент он выделяет "Воспоминания об убийстве" Пон Джун Хо, "Вход в пустоту" Гаспара Ноэ и "Социальную сеть" Дэвида Финчера.