Как комедия Кин-дза-дза едва не потеряла своё культовое название: что скрывает эта история

"Кин-дза-дза" — фильм, который оказался настоящим культурным феноменом. Реплики из этого фильма стали крылатыми и прочно укоренились в повседневной речи, а сам режиссёр Георгий Данелия навсегда вошёл в историю кино. Однако мало кто знает, что успех мог быть вовсе не таким: даже название ленты вначале было другим, куда более обычным и незаметным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кинотеатр

Причина кроется в том, что одну из ключевых ролей планировалось отдать актёру, который в конечном итоге так и не появился в фильме. И дело вовсе не в цензуре или изменениях в сценарии. Изначально фильм носил рабочее название "Космическая пыль", и в его концепции было предусмотрено больше персонажей. Среди них был торговец пылью, которого должен был сыграть Леонид Ярмольник.

Но события развивались не по плану. Дважды актёр приезжал на съёмочную площадку, и оба раза съёмки срывались: то сгорела декорация, то в неё влетел пьяный водитель. Третью попытку Данелия решил уже не предпринимать и вырезал этого персонажа из сценария.

С удалением этого героя рухнула и первоначальная идея с названием. И тут случай вмешался неожиданным образом. Евгений Леонов, ожидая своей очереди, напевал одну забавную прибаутку: "У меня портфель-фель-фель, а в портфеле киндза-дза-дза…" Данелия, услышав это, понял, что не найти более подходящего названия для фильма, чем "Кин-дза-дза".

Ирония заключается в том, что именно этот случай сделал фильм бессмертным, ведь трудно представить, чтобы лента обрела такой культовый статус с названием "Космическая пыль".