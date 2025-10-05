Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

В Сети появился фильм Майкла Анджело Ковино "Нескромные" (Splitsville) — картина, которая ещё на Каннском кинофестивале стала одной из самых обсуждаемых. Режиссёр называет её неромантической комедией о том, что бывает, когда две пары решают выйти за рамки привычных брачных правил. Российские зрители остались без официального проката: Минкульт не выдал прокатное удостоверение, что лишь подогрело интерес к ленте. Но стоит ли сожалеть о том, что фильм не дошёл до больших экранов?

Дакота Джонсон
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/drlovell, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дакота Джонсон

История без прикрас

Главные герои — молодожёны Кэри (Кайл Марвин) и Эшли (Адриа Архона), которые уже в первый год брака сталкиваются с кризисом. Их путь к друзьям — более опытной и обеспеченной паре Джули (Дакота Джонсон) и Полу (сам Ковино) — превращается в череду нелепостей. Попытка заняться сексом в дороге заканчивается аварией, после которой Эшли признаётся мужу в изменах и требует развода. Но Кэри не готов смириться с этим и решает отправиться к Джули и Полу, надеясь найти у них рецепт счастливых отношений.

Однако за фасадом "идеальной пары" скрывается привычный набор проблем: Пол изменяет, Джули терпит. И именно в этой зыбкой зоне начинается игра чувств, где каждый пытается удержать другого, но при этом ищет выхода.

Комедия вместо драмы

Ковино сознательно не делает ставку на драматичность. Его герои — фигуры карикатурные. Мужчины — это два противоположных архетипа: Пол — токсичный мачо, Кэри — безвольный инфант. Женские персонажи тоже делятся по шаблонам — "идеальная жена" и "роковая любовница". Вместо психологической глубины зрителю предлагают слэпстик, ироничные диалоги и абсурдные ситуации.

Особенно выделяется сцена, где герои, устроив драку, внезапно прерываются ради спасения рыбок из аквариума. Камера Адама Ньюпорта-Берра, известного по "Эйфории", превращает хаос в комическую симфонию.

Сравнение с предыдущими работами

Фильм Тема Количество героев Тональность
"Восхождение" (2018) Любовный треугольник 3 Трагикомедия
"Нескромные" (2024) Любовный квадрат 4 Фарс, комедия

Режиссёр идёт по знакомой тропе — снова исследует отношения, но увеличивает масштаб. Если раньше был треугольник, то теперь сюжет расширяется до квадрата, иронично подчёркивая хаос в личной жизни героев.

Советы шаг за шагом: как смотреть фильм с пользой

  1. Не ждите романтики. Это не мелодрама, а фарс.

  2. Сосредоточьтесь на деталях — операторские находки и неожиданные паузы часто важнее диалогов.

  3. Замечайте карикатурность образов: режиссёр нарочно обостряет стереотипы.

  4. Сравните героев с собой или знакомыми — именно на этом строится ирония.

  5. Воспринимайте фильм как эксперимент: Ковино ищет баланс между авторским и массовым кино.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать серьёзного исследования семейных отношений.

  • Последствие: разочарование и ощущение бессмысленности.

  • Альтернатива: смотреть фильм как сатиру, где главная цель — вызвать смех и неловкость.

  • Ошибка: воспринимать героев буквально.

  • Последствие: непонимание и раздражение.

  • Альтернатива: видеть в персонажах карикатуры, а не живых людей.

А что если…

А что если бы фильм всё же выпустили в России? Вероятно, его ждал бы скромный успех в артхаусных кинотеатрах и горячие обсуждения в соцсетях. С одной стороны, зрители тянулись бы к громкому имени Дакоты Джонсон, с другой — часть публики сочла бы фильм слишком экспериментальным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Ироничный взгляд на отношения Поверхностные персонажи
Сильная операторская работа Отсутствие глубокой драмы
Присутствие звёзд Голливуда Сложно определить жанр
Сатирический юмор Может показаться затянутым

FAQ

Как выбрать: смотреть или нет?
Если вам близка сатира на семейные отношения и нравятся работы в духе Вуди Аллена, стоит попробовать.

Сколько стоит фильм в онлайн-прокатах?
Стоимость зависит от платформы: обычно от 199 до 399 рублей за просмотр.

Что лучше: "Восхождение" или "Нескромные"?
"Восхождение" более личное и камерное, "Нескромные" — хаотичный фарс. Выбор зависит от того, что вам ближе: драма или комедия.

Мифы и правда

  • Миф: "Нескромные" — секс-комедия.
    Правда: в фильме нет сцен 18+, а фокус сделан на разговорах и признаниях.

  • Миф: это фильм про свободные отношения.
    Правда: это скорее комедия о том, как люди запутываются в чувствах, чем манифест.

  • Миф: картина критикует институт брака.
    Правда: Ковино не делает заявлений, он лишь смеётся над абсурдностью ситуаций.

Интересные факты

• Фильм снимался в одной из калифорнийских резиденций, что добавило камерности.
• Сценарий писали сразу несколько авторов, но финальный вариант отредактировал сам Ковино.
• Дакота Джонсон соглашалась на роль после долгих переговоров, но именно её участие стало маркетинговым акцентом.

Исторический контекст

Каннский фестиваль всегда славился тем, что в его программе соседствуют авторские эксперименты и громкие имена. "Нескромные" идеально вписались в эту традицию: у фильма нет строгого жанра, но есть желание поиграть с ожиданиями зрителей. Подобным образом когда-то воспринимались ранние работы Вуди Аллена и французского режиссёра Жиля Леллуша.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
