Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим

В Сети появился фильм Майкла Анджело Ковино "Нескромные" (Splitsville) — картина, которая ещё на Каннском кинофестивале стала одной из самых обсуждаемых. Режиссёр называет её неромантической комедией о том, что бывает, когда две пары решают выйти за рамки привычных брачных правил. Российские зрители остались без официального проката: Минкульт не выдал прокатное удостоверение, что лишь подогрело интерес к ленте. Но стоит ли сожалеть о том, что фильм не дошёл до больших экранов?
Главные герои — молодожёны Кэри (Кайл Марвин) и Эшли (Адриа Архона), которые уже в первый год брака сталкиваются с кризисом. Их путь к друзьям — более опытной и обеспеченной паре Джули (Дакота Джонсон) и Полу (сам Ковино) — превращается в череду нелепостей. Попытка заняться сексом в дороге заканчивается аварией, после которой Эшли признаётся мужу в изменах и требует развода. Но Кэри не готов смириться с этим и решает отправиться к Джули и Полу, надеясь найти у них рецепт счастливых отношений.
Однако за фасадом "идеальной пары" скрывается привычный набор проблем: Пол изменяет, Джули терпит. И именно в этой зыбкой зоне начинается игра чувств, где каждый пытается удержать другого, но при этом ищет выхода.
Ковино сознательно не делает ставку на драматичность. Его герои — фигуры карикатурные. Мужчины — это два противоположных архетипа: Пол — токсичный мачо, Кэри — безвольный инфант. Женские персонажи тоже делятся по шаблонам — "идеальная жена" и "роковая любовница". Вместо психологической глубины зрителю предлагают слэпстик, ироничные диалоги и абсурдные ситуации.
Особенно выделяется сцена, где герои, устроив драку, внезапно прерываются ради спасения рыбок из аквариума. Камера Адама Ньюпорта-Берра, известного по "Эйфории", превращает хаос в комическую симфонию.
|Фильм
|Тема
|Количество героев
|Тональность
|"Восхождение" (2018)
|Любовный треугольник
|3
|Трагикомедия
|"Нескромные" (2024)
|Любовный квадрат
|4
|Фарс, комедия
Режиссёр идёт по знакомой тропе — снова исследует отношения, но увеличивает масштаб. Если раньше был треугольник, то теперь сюжет расширяется до квадрата, иронично подчёркивая хаос в личной жизни героев.
Не ждите романтики. Это не мелодрама, а фарс.
Сосредоточьтесь на деталях — операторские находки и неожиданные паузы часто важнее диалогов.
Замечайте карикатурность образов: режиссёр нарочно обостряет стереотипы.
Сравните героев с собой или знакомыми — именно на этом строится ирония.
Воспринимайте фильм как эксперимент: Ковино ищет баланс между авторским и массовым кино.
Ошибка: ждать серьёзного исследования семейных отношений.
Последствие: разочарование и ощущение бессмысленности.
Альтернатива: смотреть фильм как сатиру, где главная цель — вызвать смех и неловкость.
Ошибка: воспринимать героев буквально.
Последствие: непонимание и раздражение.
Альтернатива: видеть в персонажах карикатуры, а не живых людей.
А что если бы фильм всё же выпустили в России? Вероятно, его ждал бы скромный успех в артхаусных кинотеатрах и горячие обсуждения в соцсетях. С одной стороны, зрители тянулись бы к громкому имени Дакоты Джонсон, с другой — часть публики сочла бы фильм слишком экспериментальным.
|Плюсы
|Минусы
|Ироничный взгляд на отношения
|Поверхностные персонажи
|Сильная операторская работа
|Отсутствие глубокой драмы
|Присутствие звёзд Голливуда
|Сложно определить жанр
|Сатирический юмор
|Может показаться затянутым
Как выбрать: смотреть или нет?
Если вам близка сатира на семейные отношения и нравятся работы в духе Вуди Аллена, стоит попробовать.
Сколько стоит фильм в онлайн-прокатах?
Стоимость зависит от платформы: обычно от 199 до 399 рублей за просмотр.
Что лучше: "Восхождение" или "Нескромные"?
"Восхождение" более личное и камерное, "Нескромные" — хаотичный фарс. Выбор зависит от того, что вам ближе: драма или комедия.
Миф: "Нескромные" — секс-комедия.
Правда: в фильме нет сцен 18+, а фокус сделан на разговорах и признаниях.
Миф: это фильм про свободные отношения.
Правда: это скорее комедия о том, как люди запутываются в чувствах, чем манифест.
Миф: картина критикует институт брака.
Правда: Ковино не делает заявлений, он лишь смеётся над абсурдностью ситуаций.
• Фильм снимался в одной из калифорнийских резиденций, что добавило камерности.
• Сценарий писали сразу несколько авторов, но финальный вариант отредактировал сам Ковино.
• Дакота Джонсон соглашалась на роль после долгих переговоров, но именно её участие стало маркетинговым акцентом.
Каннский фестиваль всегда славился тем, что в его программе соседствуют авторские эксперименты и громкие имена. "Нескромные" идеально вписались в эту традицию: у фильма нет строгого жанра, но есть желание поиграть с ожиданиями зрителей. Подобным образом когда-то воспринимались ранние работы Вуди Аллена и французского режиссёра Жиля Леллуша.
