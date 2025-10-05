Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим

В Сети появился фильм Майкла Анджело Ковино "Нескромные" (Splitsville) — картина, которая ещё на Каннском кинофестивале стала одной из самых обсуждаемых. Режиссёр называет её неромантической комедией о том, что бывает, когда две пары решают выйти за рамки привычных брачных правил. Российские зрители остались без официального проката: Минкульт не выдал прокатное удостоверение, что лишь подогрело интерес к ленте. Но стоит ли сожалеть о том, что фильм не дошёл до больших экранов?

История без прикрас

Главные герои — молодожёны Кэри (Кайл Марвин) и Эшли (Адриа Архона), которые уже в первый год брака сталкиваются с кризисом. Их путь к друзьям — более опытной и обеспеченной паре Джули (Дакота Джонсон) и Полу (сам Ковино) — превращается в череду нелепостей. Попытка заняться сексом в дороге заканчивается аварией, после которой Эшли признаётся мужу в изменах и требует развода. Но Кэри не готов смириться с этим и решает отправиться к Джули и Полу, надеясь найти у них рецепт счастливых отношений.

Однако за фасадом "идеальной пары" скрывается привычный набор проблем: Пол изменяет, Джули терпит. И именно в этой зыбкой зоне начинается игра чувств, где каждый пытается удержать другого, но при этом ищет выхода.

Комедия вместо драмы

Ковино сознательно не делает ставку на драматичность. Его герои — фигуры карикатурные. Мужчины — это два противоположных архетипа: Пол — токсичный мачо, Кэри — безвольный инфант. Женские персонажи тоже делятся по шаблонам — "идеальная жена" и "роковая любовница". Вместо психологической глубины зрителю предлагают слэпстик, ироничные диалоги и абсурдные ситуации.

Особенно выделяется сцена, где герои, устроив драку, внезапно прерываются ради спасения рыбок из аквариума. Камера Адама Ньюпорта-Берра, известного по "Эйфории", превращает хаос в комическую симфонию.

Сравнение с предыдущими работами