Бар, которого нет на карте: Козловский открывает дверь туда, где можно позвонить мёртвым

Три года имя Данилы Козловского почти не звучало в новостях о кино и сериалах. После премьеры "13-й клинической" актёр оказался в своеобразной тени, а "Летучий корабль" и вовсе трудно считать полноценной работой — его персонаж там изменён до неузнаваемости и даже убран из титров. Теперь артист возвращается в проекте, который он продюсировал сам: сериал "Бар "Один звонок”", снятый Сергеем Филатовым. Лента долгое время пролежала на полке: готовая ещё в 2023 году, она не получила прокатного удостоверения и так и не вышла на фестивале "Новый сезон". И вот 1 октября все эпизоды стали доступны зрителям одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Концепция сериала

Основная идея — мистический бар "Один звонок", который возникает в самых неожиданных местах. Он появляется на пути тех, кто пережил потерю близкого человека. За стойкой можно заказать напиток, поговорить с эксцентричным барменом (Козловский) и даже позвонить умершим. Но цена — смертельно рискованная игра в русскую рулетку. Чем дольше разговор, тем выше тариф: пули в барабане прибавляются вместе с шансами уйти в мир мёртвых.

Такой сюжет перекликается с японскими аниме вроде "Бармена" и фильмами, где тема загробного мира звучит буднично и одновременно философски, например с "После жизни" Хирокадзу Корээды. Но атмосфера напоминает и европейские детективные традиции, и русскую литературу с её любовью к мистическим трактирщикам и плутовским героям.

Атмосфера и жанровое смешение

Бармен Козловского — трикстер с ироничным прищуром, он играет на слабостях посетителей, вытаскивает наружу их грехи и страхи. Параллельно развивается линия следователя Андрея Морозова, который ищет сына, затерявшегося в этом таинственном заведении. Его путь проходит через бюрократию, коррумпированные структуры и личные трагедии. Эта часть более мрачная и реалистичная, что подчёркивает контраст с яркой барной атмосферой.

Внутри "Одного звонка" разыгрываются мини-драмы: слэпстик, сатира на мелочных людей и трогательные истории. Цветокор и юмор создают уютную обстановку, несмотря на мрачную основу, выраженную в разговорах с мёртвыми и рискованной игре на выживание.