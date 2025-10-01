Леонардо ДиКаприо раскрыл имя наставника: как режиссёр помог ему в первых съёмках с Робертом Де Ниро

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Леонардо ДиКаприо назвал режиссёра Майкла Кейтона-Джонса своим главным наставником в начале голливудской карьеры. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос о людях, повлиявших на его профессиональное становление.

Кейтон-Джонс руководил съёмками фильма "Жизнь этого парня", где ДиКаприо впервые работал с Робертом Де Ниро.

"Я пришёл с телевидения и вдруг оказался лицом к лицу с Де Ниро", — вспомнил актёр.

Он подчеркнул, что режиссёр помог ему сохранить концентрацию в сложных сценах.

"Он говорил мне: "Смотри сюда, сосредоточься на этом. Стой на своей отметке, смотри Де Ниро в глаза"", — процитировал ДиКаприо советы наставника.

По словам актёра, эти указания были критически важны для его профессионального развития в начале карьеры.

Роль в драме "Жизнь этого парня" стала переломным моментом для 19-летнего ДиКаприо. Последующие работы в фильмах "Что гложет Гилберта Грейпа" и "Дневники баскетболиста" закрепили его статус перспективного актёра нового поколения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
