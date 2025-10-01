Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола опубликовал развёрнутый отзыв о новом фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Знаменитый создатель "Крёстного отца" поделился впечатлениями в Instagram* после просмотра картины в римском кинотеатре.
Коппола отметил сложности восприятия из-за проблем со слухом и итальянских субтитров.
"Что мне нравится в фильмах Пола Томаса Андерсона, так это то, что он позволяет вам составить собственное мнение, не навязывая своего", — написал режиссёр.
Он провёл параллель с работами Кубрика, требующими повторного просмотра.
Особое внимание Коппола уделил актёрскому составу во главе с Леонардо ДиКаприо.
"После одного просмотра у меня сложилось впечатление, что в самый момент начала действия происходит временной скачок на 16 лет", — пояснил режиссёр.
Он выразил желание повторно посмотреть фильм для лучшего понимания характеров и сюжетных линий.
В заключении Коппола выделил эмоциональную составляющую картины. Режиссёр отметил, что фильм раскрывается как история о любви между отцом и дочерью, что нашло особый отклик в его восприятии.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
