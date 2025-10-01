Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола опубликовал развёрнутый отзыв о новом фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Знаменитый создатель "Крёстного отца" поделился впечатлениями в Instagram* после просмотра картины в римском кинотеатре.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фрэнсис Форд Коппола

Коппола отметил сложности восприятия из-за проблем со слухом и итальянских субтитров.

"Что мне нравится в фильмах Пола Томаса Андерсона, так это то, что он позволяет вам составить собственное мнение, не навязывая своего", — написал режиссёр.

Он провёл параллель с работами Кубрика, требующими повторного просмотра.

Особое внимание Коппола уделил актёрскому составу во главе с Леонардо ДиКаприо.

"После одного просмотра у меня сложилось впечатление, что в самый момент начала действия происходит временной скачок на 16 лет", — пояснил режиссёр.

Он выразил желание повторно посмотреть фильм для лучшего понимания характеров и сюжетных линий.

В заключении Коппола выделил эмоциональную составляющую картины. Режиссёр отметил, что фильм раскрывается как история о любви между отцом и дочерью, что нашло особый отклик в его восприятии.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ