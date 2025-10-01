Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купил два комплекта шин на дисках: удобство, которое обернётся пустыми расходами
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал

Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину

1:22
Кино

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола опубликовал развёрнутый отзыв о новом фильме Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Знаменитый создатель "Крёстного отца" поделился впечатлениями в Instagram* после просмотра картины в римском кинотеатре.

Фрэнсис Форд Коппола
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фрэнсис Форд Коппола

Коппола отметил сложности восприятия из-за проблем со слухом и итальянских субтитров.

"Что мне нравится в фильмах Пола Томаса Андерсона, так это то, что он позволяет вам составить собственное мнение, не навязывая своего", — написал режиссёр.

Он провёл параллель с работами Кубрика, требующими повторного просмотра.

Особое внимание Коппола уделил актёрскому составу во главе с Леонардо ДиКаприо.

"После одного просмотра у меня сложилось впечатление, что в самый момент начала действия происходит временной скачок на 16 лет", — пояснил режиссёр.

Он выразил желание повторно посмотреть фильм для лучшего понимания характеров и сюжетных линий.

В заключении Коппола выделил эмоциональную составляющую картины. Режиссёр отметил, что фильм раскрывается как история о любви между отцом и дочерью, что нашло особый отклик в его восприятии.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал
Космос не рождался холодным: найдено доказательство предварительного нагрева Вселенной до первых звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.