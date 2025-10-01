Пол Беттани и Рыцарь дня: почему актёр не может смотреть этот фильм – тайна раскрыта

Актёр Пол Беттани заявил о невозможности пересмотреть фильм "Рыцарь дня" во время выступления на Comic Con в Лос-Анджелесе.
Исполнитель роли Джеффри Чосера объяснил своё решение эмоциональной привязанностью к покойному партнёру по съёмочной площадке.
"Я видел фильм при выходе, но больше никогда не возвращался к нему", — признался Беттани.
По словам актёра, одна из ключевых причин такого решения связана с тоской по Хиту Леджеру, трагически погибшему в 2008 году.
Беттани охарактеризовал период съёмок картины как "совершенно другую жизнь". Актёр отметил, что с трудом вспоминает детали работы над фильмом, несмотря на регулярные обращения поклонников с цитатами из картины.
В более раннем интервью Беттани подробнее раскрыл характер совместной работы.
"Он излучал особый свет. Был настоящей кинозвездой", — поделился воспоминаниями актёр о Леджере.
После выхода "Рыцаря дня" карьера Беттани успешно развивалась в рамках кинематографической вселенной Marvel.
