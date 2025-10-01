Пол Беттани и Рыцарь дня: почему актёр не может смотреть этот фильм – тайна раскрыта

Актёр Пол Беттани заявил о невозможности пересмотреть фильм "Рыцарь дня" во время выступления на Comic Con в Лос-Анджелесе.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пол Беттани

Исполнитель роли Джеффри Чосера объяснил своё решение эмоциональной привязанностью к покойному партнёру по съёмочной площадке.

"Я видел фильм при выходе, но больше никогда не возвращался к нему", — признался Беттани.

По словам актёра, одна из ключевых причин такого решения связана с тоской по Хиту Леджеру, трагически погибшему в 2008 году.

Беттани охарактеризовал период съёмок картины как "совершенно другую жизнь". Актёр отметил, что с трудом вспоминает детали работы над фильмом, несмотря на регулярные обращения поклонников с цитатами из картины.

В более раннем интервью Беттани подробнее раскрыл характер совместной работы.

"Он излучал особый свет. Был настоящей кинозвездой", — поделился воспоминаниями актёр о Леджере.

После выхода "Рыцаря дня" карьера Беттани успешно развивалась в рамках кинематографической вселенной Marvel.