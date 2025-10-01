Халк или Супермен? Марк Руффало уверен в безоговорочной победе одного из супергероев

Актёр Марк Руффало, известный по роли Халка в кинематографической вселенной Marvel, высказал уверенность в победе своего персонажа над Суперменом в гипотетическом противостоянии.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марк Руффало

По мнению артиста, зелёный гигант обладает неоспоримым преимуществом благодаря уникальной способности.

"Сила Халка растёт вместе с его гневом. Теоретически, чем сильнее злится Халк, тем он становится мощнее", — пояснил Руффало.

Актёр подчеркнул, что эта характеристика делает персонажа практически неуязвимым в продолжительном бою.

Руффало также исключил возможность победы над Халком других мощных персонажей, включая Красного Халка.

"Никто не может победить Халка. Даже Красный Халк. Даже Супермен", — заявил актёр.

По его словам, ключевым фактором является не только физическая сила, но и невероятная стойкость персонажа.

Исполнитель роли Брюса Бэннера отметил, что упорство и способность к постоянному усилению делают Халка грозным противником для любого супергероя, включая таких могущественных существ, как Супермен из вселенной DC.