В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно

Фильм "Простая случайность" иранского режиссёра Джафара Панахи не получил разрешение на прокат в России. Об этом сообщила компания "Русский репортаж", приобретшая права на показ картины в РФ.
Премьера ленты была запланирована на 30 октября, однако в реестре Минкультуры отсутствуют данные о выдаче прокатного удостоверения. Ранее картина получила главный приз 78-го Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь".
Особенностью фильма стали условия его создания. Панахи снимал картину нелегально в Иране без разрешения властей. Презентация в Каннах состоялась после освобождения режиссёра из иранской тюрьмы в 2023 году.
Председатель жюри Каннского фестиваля Кэтрин Барро пояснила, что награда была вручена "в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима".
Российские власти не прокомментировали причины отказа в прокатном удостоверении для фильма.
