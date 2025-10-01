Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи решают всё: рядом с одними растениями малина становится слаще, с другими теряет урожай
Медведев высмеял секретные субмарины Трампа: намёк оказался прозрачнее, чем казалось
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Осень засыпает грядки одеялом: чем укрыть землю, чтобы весной она проснулась сильнее
Купил современный Haval — а потом пожалел: как M6 ценят за надёжность, а Jolion рискует подвести в самый неожиданный момент
Путешествие без лишних суток в пути: что приготовили новые рейсы из России для каникул и отдыха
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Газовый крючок США и России: как Европа планирует избавиться от зависимости
Темница для гения? Дуров раскрыл жуткие подробности пребывания в французской тюрьме

Сравнения неизбежны? Добронравовы рассказали о плюсах и минусах известной фамилии в актёрской профессии

1:25
Кино

Актёры Виктор и Иван Добронравовы в рамках проекта "Света вокруг света" проанализировали особенности профессионального пути для представителей актёрских династий. Беседа раскрыла различные аспекты карьеры с наследственной фамилией и без неё.

Фёдор Добронравов с сыновьями – Виктором и Иваном
Фото: instagram by личный аккаунт Фёдора Добронравова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фёдор Добронравов с сыновьями – Виктором и Иваном

Иван Добронравов отметил преимущества начинающих актёров без известной фамилии.

"Ты один, ты первый! Да, может, нет столько связей, но они нарабатываются. Нет такой ответственности", — подчеркнул актёр.

По его мнению, отсутствие сравнений с родственниками позволяет формировать индивидуальный творческий путь.

Виктор Добронравов указал на сложности преодоления семейных ассоциаций. Он привёл пример Константина Райкина, которому потребовались значительные усилия для создания собственного профессионального образа. 

При этом Виктор Добронравов подчеркнул ценность семейного наследия.

"Меня часто спрашивают: "А вот как там ваш папа?" Я горжусь быть сыном своего отца", — заявил он.

Актёр признал наличие груза ответственности, но отметил, что работает в разных творческих направлениях с отцом, что позволяет сохранять индивидуальность.

Оба актёра согласились, что независимо от стартовых условий, профессиональное признание требует значительных личных усилий и формирования уникального творческого почерка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
История вкуса начинается с парадокса: нелюбимый сорт породил культовый Шардоне Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Последние материалы
Сравнения неизбежны? Добронравовы рассказали о плюсах и минусах известной фамилии в актёрской профессии
Фрукт побеждает болезнь века: как манго помогает при преддиабете
Туристы думают, что видят сон: 5 рек, где природа устроила настоящее шоу
Нефтяная интрига осени: альянс обсуждает резкий рост добычи — Россия в центре событий
Белка не хватило — кожа дряблая: ошибка в питании старит лицо быстрее морщин
Эмигрантский триумвират: почему Акунин* хвалит лондонскую Чайку Молочникова с Бурковским в главной роли
Будапешт готов открыть огонь: Венгрия предупредила российские дроны
Тёплый плед или ночной охранник? Зачем кошка веками выбирает место у ног хозяина
Ремонт под ключ может обернуться кошмаром: одна деталь в договоре выдаст мошенников с головой
Разбитые сердца Голливуда: эти четыре романа музыкантов и актёров закончились крахом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.