Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усталость ворует жизнь: эти простые привычки спасают от выгорания и хронической боли
Муравьиная армия сдаст позиции: этот порошок превращает участок в зону бегства насекомых
Самолёты «Волга-Днепр» продали «Аэрофлоту», но летать они не будут
Счета за свет растут из-за одной ошибки с холодильником, которую совершают 9 из 10 хозяек
Зима съедает металл: чем обработать кузов осенью, чтобы не искать дыры весной
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Нежный яблочный пирог без лишних калорий: десерт, который не вызывает чувства вины
Глянцевый эффект изнутри: омега-3 против морщин, сухости и ломких ногтей
Внедорожник с крыльями: обычная курица стала пассажиром элитного автомобиля — 40 километров свободы

Фантастика на экране: какие литературные шедевры, по мнению Кузнецова, должны быть экранизированы

3:46
Кино

Что вдохновляет Всеволода Кузнецова на мечты об экранизации трилогий? Он делится своими предпочтениями в мире литературы и кино.

Чип для поиска жизни на Энцеладе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чип для поиска жизни на Энцеладе

Всеволод Кузнецов — голос, который миллионы ассоциируют с Геральтом из Ривии. За кадром же он остаётся большим любителем литературы и фантастики. В интервью "Кинопоиску" актёр признался, что мечтает увидеть на больших экранах несколько произведений, которые произвели на него сильное впечатление. Если "Ведьмак" уже получил успешную экранизацию, то почему бы не дать шанс и этим книгам?

Трилогия Сергея Снегова "Люди как боги".

"Я мечтаю об экранизации трилогии Сергея Снегова "Люди как боги" - на мой взгляд, это блестящая фантастика. Это моя детская любовь, нечто вроде "Звёздных войн" по-советски", — признается Кузнецов.

Снегов, будучи учёным, наполнил свои книги уникальными научными идеями. Трилогия (1966-1977) описывает далёкое будущее — 563 год Коммунистической эры. Люди освоили Солнечную систему и близлежащие звёзды, создали искусственную планету Ор, на которой проходит Первая межзвёздная конференция. Однако мир оказывается под угрозой: раса Разрушителей с мощным оружием способна порабощать целые планеты.

Первая книга, "Галактическая разведка", знакомит с этой опасностью. Во второй, "Вторжение в Персей", разворачивается масштабная война. В третьей, "Кольцо обратного времени", союз землян, галактов и бывших Разрушителей, теперь называемых Демиургами, отправляется в ядро Галактики на поиски следов древней цивилизации рамиров.

Кузнецов уверен, что Голливуд черпал идеи из этой трилогии, но саму историю так и не экранизировал. Между тем книги содержат всё для блокбастера: космические битвы, путешествия во времени, встречи с новыми цивилизациями и даже разумный мозг в теле дракона.

Трилогия Сергея Лукьяненко "Лабиринт отражений"

Вторая рекомендация Кузнецова — ранний Лукьяненко. "Хотелось бы увидеть экранизации раннего Лукьяненко с трилогией "Лабиринт отражений". Он считает, что создатели "Первому игроку приготовиться" явно черпали вдохновение в его работах о виртуальном мире.

В конце 1990-х Лукьяненко предложил смелую концепцию: виртуальный город Диптаун, куда можно погружаться с помощью технологии "глубины". Большинство пользователей не могут вернуться в реальный мир без специальных программ, но особые люди — дайверы — способны это делать по собственной воле.

Главный герой, дайвер Леонид, получает задание найти игрока по прозвищу Неудачник, застрявшего в смертельной игре "Лабиринт смерти". В процессе он понимает, что Неудачник может быть не человеком, а программой или существом иного происхождения. При этом за ним охотятся могущественные корпорации и загадочный человек без лица.

Такой сюжет легко представить в современном кино: зрелищные VR-миры, динамичные погони и философские размышления о границах между реальностью и виртуальностью.

По мнению Кузнецова, "Люди как боги" и "Лабиринт отражений" могли бы стать международными хитами. Первая трилогия показала бы советскую космическую оперу, а вторая — отечественный взгляд на виртуальную реальность задолго до Голливуда.

Ранее Кинопоиск выбрал 5 лучших экранизаций Стивена Кинга.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Зима съедает металл: чем обработать кузов осенью, чтобы не искать дыры весной
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Нежный яблочный пирог без лишних калорий: десерт, который не вызывает чувства вины
Глянцевый эффект изнутри: омега-3 против морщин, сухости и ломких ногтей
Внедорожник с крыльями: обычная курица стала пассажиром элитного автомобиля — 40 километров свободы
Один кошелек — один риск: как отпуск превращается в финансовый провал
Эра мицелия: как грибы изменили облик планеты задолго до появления растений
Тайны ущелья Ааре: швейцарский каньон с голубыми водами ждет
Сон — тайный фитнес для ленивых: почему он работает лучше любых диет и тренировок
Блондинка или рыжая? Памела Андерсон удивила всех смелым решением — мнение Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.