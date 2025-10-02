Фантастика на экране: какие литературные шедевры, по мнению Кузнецова, должны быть экранизированы

3:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Что вдохновляет Всеволода Кузнецова на мечты об экранизации трилогий? Он делится своими предпочтениями в мире литературы и кино.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чип для поиска жизни на Энцеладе

Всеволод Кузнецов — голос, который миллионы ассоциируют с Геральтом из Ривии. За кадром же он остаётся большим любителем литературы и фантастики. В интервью "Кинопоиску" актёр признался, что мечтает увидеть на больших экранах несколько произведений, которые произвели на него сильное впечатление. Если "Ведьмак" уже получил успешную экранизацию, то почему бы не дать шанс и этим книгам?

Трилогия Сергея Снегова "Люди как боги".

"Я мечтаю об экранизации трилогии Сергея Снегова "Люди как боги" - на мой взгляд, это блестящая фантастика. Это моя детская любовь, нечто вроде "Звёздных войн" по-советски", — признается Кузнецов.

Снегов, будучи учёным, наполнил свои книги уникальными научными идеями. Трилогия (1966-1977) описывает далёкое будущее — 563 год Коммунистической эры. Люди освоили Солнечную систему и близлежащие звёзды, создали искусственную планету Ор, на которой проходит Первая межзвёздная конференция. Однако мир оказывается под угрозой: раса Разрушителей с мощным оружием способна порабощать целые планеты.

Первая книга, "Галактическая разведка", знакомит с этой опасностью. Во второй, "Вторжение в Персей", разворачивается масштабная война. В третьей, "Кольцо обратного времени", союз землян, галактов и бывших Разрушителей, теперь называемых Демиургами, отправляется в ядро Галактики на поиски следов древней цивилизации рамиров.

Кузнецов уверен, что Голливуд черпал идеи из этой трилогии, но саму историю так и не экранизировал. Между тем книги содержат всё для блокбастера: космические битвы, путешествия во времени, встречи с новыми цивилизациями и даже разумный мозг в теле дракона.

Трилогия Сергея Лукьяненко "Лабиринт отражений"

Вторая рекомендация Кузнецова — ранний Лукьяненко. "Хотелось бы увидеть экранизации раннего Лукьяненко с трилогией "Лабиринт отражений". Он считает, что создатели "Первому игроку приготовиться" явно черпали вдохновение в его работах о виртуальном мире.

В конце 1990-х Лукьяненко предложил смелую концепцию: виртуальный город Диптаун, куда можно погружаться с помощью технологии "глубины". Большинство пользователей не могут вернуться в реальный мир без специальных программ, но особые люди — дайверы — способны это делать по собственной воле.

Главный герой, дайвер Леонид, получает задание найти игрока по прозвищу Неудачник, застрявшего в смертельной игре "Лабиринт смерти". В процессе он понимает, что Неудачник может быть не человеком, а программой или существом иного происхождения. При этом за ним охотятся могущественные корпорации и загадочный человек без лица.

Такой сюжет легко представить в современном кино: зрелищные VR-миры, динамичные погони и философские размышления о границах между реальностью и виртуальностью.

По мнению Кузнецова, "Люди как боги" и "Лабиринт отражений" могли бы стать международными хитами. Первая трилогия показала бы советскую космическую оперу, а вторая — отечественный взгляд на виртуальную реальность задолго до Голливуда.

Ранее Кинопоиск выбрал 5 лучших экранизаций Стивена Кинга.