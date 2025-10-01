Глеб Калюжный вышел в увольнение: зачем актёра отпустили из армии

Актёр Глеб Калюжный посетил пресс-конференцию фильма "Первый на Олимпе" 1 октября, получив увольнительную с военной службы.

Фото: instagram by личный аккаунт Глеба Калюжного в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глеб Калюжный

Исполнитель главной роли появился на мероприятии в военной форме, где ответил на вопросы о новой картине.

Кинолента рассказывает историю первого олимпийского чемпиона СССР, гребца Юрия Тюкалова. Режиссёром проекта выступил Артём Михалков, а в съёмках приняли участие Елена Лядова, Андрей Смоляков и другие известные актёры.

Для подготовки к роли Калюжный прошёл интенсивный курс тренировок по академической гребле.

"Я лично исполнял трюки в лодке и глубоко погрузился в биографию своего героя", — отметил актёр во время выступления.

Напомним, Калюжный проходит срочную службу в 1-м отдельном стрелковом Семёновском полку с мая 2025 года. Ранее против актёра возбуждалось уголовное дело об уклонении от военной службы, которое было прекращено после его добровольной явки на призывной пункт.

По словам агента актёра Григория Сухова, несмотря на службу в армии, уже запланированы съёмки полнометражных картин на 2026 год, где Калюжный выступит в качестве режиссёра и продюсера.