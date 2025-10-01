Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия

1:34 Your browser does not support the audio element. Кино

Universal Pictures готовит к возвращению франшизу "Мумия", и слухи о четвёртом фильме с участием Брендана Фрейзера вновь появились в сети.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мумия

Согласно последнему отчёту инсайдера Дэниела Рихтмана, Universal Pictures разрабатывает новый сиквел франшизы "Мумия" с участием Брендана Фрейзера. Однако подробности пока отсутствуют, и неясно, вернутся ли другие звёзды оригинальной серии.

Франшиза началась в 1999 году с фильма, режиссёром которого был Стивен Соммерс. Этот фильм стал своего рода ремейком оригинального фильма Universal 1932 года и стал основой для целой франшизы, включающей два прямых продолжения, включая приквел "Царь скорпионов", который также способствовал началу актёрской карьеры Дуэйна Джонсона.

Последний фильм во франшизе вышел в 2008 году под названием "Мумия: Гробница императора драконов". В 2017 году Universal попыталась начать новую франшизу Universal Monsters и перезапустить серию "Мумия" с фильмом с Томом Крузом. Однако этот фильм оказался неудачным, понёс убытки в размере от 60 до 95 миллионов долларов, что привело к прекращению планов по созданию перезапущенной вселенной.

Пока нет официальных подтверждений от Universal Pictures или представителей Брендана Фрейзера, но новость вызывает интерес у поклонников франшизы.