Фильмы для умных: какие кинокартины выбирают обладатели высокого IQ

2:33
Кино

Жаждете глубоких сюжетов и интеллектуальных вызовов? Подборка фильмов для тех, чей IQ выше 130, удивит и заинтригует. Откройте новые горизонты мирового кинематографа!

Колымская ГЭС - съемки фильма "Между отчаянием и надеждой" (2023)
Фото: commons.wikimedia.org by Nutok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колымская ГЭС - съемки фильма "Между отчаянием и надеждой" (2023)

Высокоинтеллектуальные люди тяготеют к фильмам, которые не раскрываются сразу.

"Для них кино — не просто способ отдохнуть, а своего рода интеллектуальное путешествие, во время которого можно открыть новые вопросы о мире и о себе самом", — пишет TWN.hu. 

Более того, исследование показало: те, чьё IQ выше 130, склонны сильнее, чем средний человек, получать удовольствие от сложных повествований, символики, а также от произведений, которые задают больше вопросов, чем дают ответов.

Какие же фильмы, по версии исследования, предпочитают люди с высоким IQ?

"Начало" (Inception, 2010) — классика Кристофера Нолана; не просто эффектный боевик, но настоящий интеллектуальный вызов.

Путешествия между уровнями сновидений и размытые грани реальности заставляют многих пересматривать фильм, чтобы полностью понять сюжет. Femcafe

"2001: Космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968) — мастерская работа Стэнли Кубрика, медленный темп, философская глубина и визуальная символика делают её не самой простой к восприятию, но для тех, кто любит размышлять о будущем человечества, искусственном разуме и сущности бытия — настоящий клад.

"Матрица" (The Matrix, 1999) — не просто эффектное научно-фантастическое кино, а современная философская притча. Темы реальности и иллюзии, свободы и управления привлекают зрителей, которые любят "читать между строк".

"Общество мёртвых поэтов" (Dead Poets Society, 1989) — фильм о свободе, самовыражении и смелости мыслить. Неудивительно, что его особенно ценят те, кто признаёт важность эмоционального интеллекта и критического мышления. Фраза "Carpe diem!" находит отклик и у тех, чей IQ высок.

"Сталкер" (Stalker, 1979) — работа Андрея Тарковского, полная метафор, медленного ритма и абстрактности. Для многих зрителей она может быть непонятной, но обладателям IQ выше 130 часто нравятся такие "мыслительные лабиринты".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
