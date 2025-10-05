Путь к сердцу через придорожные кафе: разбираем фильм Когонады Большое смелое красивое путешествие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Режиссёр Когонада, известный своими глубокими и вдумчивыми инди-фильмами, такими как "Колумбус" и "После Янга", впервые пробует себя в крупнобюджетном проекте. Его новая работа, романтическая фантасмагория "Большое смелое красивое путешествие", снята совместно с Sony Pictures и основана на сценарии Сета Рейсса, автора сатирической комедии "Меню".

Дорога на закате
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорога на закате

Как пишет Film.ru, в отличие от предыдущих картин Когонады, этот фильм не отличается фирменной эмоциональной глубиной и неспешными диалогами, что подтверждается низкими оценками на Rotten Tomatoes, однако, если отбросить ожидания, связанные с репутацией режиссёра, и взглянуть на фильм как обычный зритель, можно обнаружить интересные моменты.

Сюжет разворачивается вокруг двух одиноких людей, Сары (Марго Робби) и Дэвида (Колин Фаррелл), которые встречаются на свадьбе общих знакомых. Случайное знакомство с продвинутым GPS-навигатором в арендованном автомобиле приводит к тому, что они неожиданно объединяются. Несмотря на первоначальное отстранение и внутренние сомнения, герои оказываются вместе в придорожном кафе, а затем и в совместном путешествии, когда машина Сары выходит из строя. Их путь пролегает через места, связанные с их прошлым: старинный маяк и музей из детства. Каждая остановка сближает их, пробуждая воспоминания и более глубокие чувства.

"Большое смелое красивое путешествие" относится к редкому ныне жанру классической мелодрамы, где герои, несмотря на препятствия, ищут путь друг к другу. Вдохновением для создателей послужили такие фильмы, как "Магазинчик за углом" Эрнста Любича и "Дорога" Федерико Феллини. Однако наибольшее влияние на картину оказали "Вечное сияние чистого разума" Чарли Кауфмана и Мишеля Гондри, а также анимационные работы Хаяо Миядзаки и Макото Синкая. Увлечение Когонады аниме проявляется в визуальных отсылках к "Моему сосед Тоторо" и "Ходячему замку", где персонажи оказываются в абстрактных, вневременных пространствах, напоминающих иммерсивный театр.

К сожалению, магия, присущая двухмерным анимационным мирам, не всегда переносится на трёхмерных персонажей. Герои Робби и Фаррелл, подобно персонажам "Волшебника страны Оз", идут по своей "дороге из жёлтого кирпича", обретая смелость, мудрость и сердечность для преодоления прошлых травм, однако не раскрываются полностью, оставляя зрителя с ощущением недосказанности. Несмотря на старания актёров, их персонажи остаются несколько схематичными, их внутренние конфликты и развитие кажутся поверхностными, не затрагивая по-настоящему глубоких струн. Возможно, именно в этом кроется причина разочарования критиков и зрителей, привыкших к более проработанным психологическим портретам в авторском кино.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
