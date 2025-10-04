Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре

Для многих поклонников Павла Прилучного татуировка в виде штрихкода с надписью "DOC" на его шее стала настоящей визитной карточкой. Этот символ, впервые появившийся на экране в фильме "На игре", сопровождал актёра и в других проектах, например, в "Закрытой школе". Однако, когда Прилучный перевоплотился в Игоря Соколовского в сериале "Мажор", зрители с удивлением заметили, что татуировка бесследно исчезла. Это породило множество догадок: неужели актёр решил избавиться от своего "штрихкода", или же это всего лишь хитрость гримёров? "Киноафиша" раскрыла тайну.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Павел Прилучный

От роли к личной отметке

История появления татуировки весьма интересна. В 2009 году, когда Павел Прилучный впервые получил главную роль в фильме "На игре", его персонаж Док должен был носить на шее татуировку-штрихкод. Актёр, предвидя возможные проблемы с гримом, который мог бы выглядеть неестественно и меняться от сцены к сцене, принял решение сделать настоящую наколку. Так, ради роли на теле Прилучного появился символ, который со временем стал не только частью его образа, но и личной отметкой.

Новая роль, новые проблемы

С ростом популярности и получением новых ролей татуировка стала создавать определённые неудобства. Не все персонажи, которых играл Прилучный, гармонировали с таким ярким элементом внешности. Особенно остро эта проблема встала при работе над сериалом "Мажор". Образ Игоря Соколовского, сына влиятельного бизнесмена, который решил начать карьеру в полиции, требовал более сдержанного и "чистого" вида. Представить себе майора полиции с заметной татуировкой на шее было довольно сложно.

Мастерство гримёров и зрительские догадки

Чтобы решить эту проблему, команде гримеров приходилось прибегать к хитростям. Перед каждой съёмкой сцен с Прилучным в роли "Мажора" татуировку тщательно замазывали. Иногда это делалось настолько искусно, что у зрителей возникало стойкое ощущение, будто актёр действительно вывел наколку, однако в редких случаях, если грим ложился неидеально, можно было заметить едва уловимые очертания штрихкода.

Парадоксально, но в полнометражной версии "Мажора" зрители смогли увидеть другие татуировки на теле Прилучного, покрывающие его торс. Это несколько сбивает с толку, ведь, казалось бы, если актёр не стесняется других наколок, то почему именно штрихкод на шее стал проблемой? Впрочем, стоит учесть, что татуировки на торсе в повседневной жизни или в определённых сценах могли оставаться скрытыми под одеждой, в то время как штрихкод на шее был всегда на виду. Таким образом, исчезновение татуировки в "Мажоре" стало скорее следствием необходимости соответствовать образу персонажа, нежели отказом актёра от своего "штрихкода".