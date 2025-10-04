Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фернандеш раскрыл главный секрет дерби ЦСКА: ответ удивил фанатов
Пародонтит открывает дорогу раку: почему зубы важнее, чем кажется
Марс близок к разгадке: новые данные усилили гипотезу о жизни в древних озёрах
Спортсмены теряют форму не из-за лени: вот одна ошибка, из-за которой грудь плывёт даже при нормальном весе
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду

Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре

3:04
Кино

Для многих поклонников Павла Прилучного татуировка в виде штрихкода с надписью "DOC" на его шее стала настоящей визитной карточкой. Этот символ, впервые появившийся на экране в фильме "На игре", сопровождал актёра и в других проектах, например, в "Закрытой школе". Однако, когда Прилучный перевоплотился в Игоря Соколовского в сериале "Мажор", зрители с удивлением заметили, что татуировка бесследно исчезла. Это породило множество догадок: неужели актёр решил избавиться от своего "штрихкода", или же это всего лишь хитрость гримёров? "Киноафиша" раскрыла тайну.

Павел Прилучный
Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Павел Прилучный

От роли к личной отметке

История появления татуировки весьма интересна. В 2009 году, когда Павел Прилучный впервые получил главную роль в фильме "На игре", его персонаж Док должен был носить на шее татуировку-штрихкод. Актёр, предвидя возможные проблемы с гримом, который мог бы выглядеть неестественно и меняться от сцены к сцене, принял решение сделать настоящую наколку. Так, ради роли на теле Прилучного появился символ, который со временем стал не только частью его образа, но и личной отметкой.

Новая роль, новые проблемы

С ростом популярности и получением новых ролей татуировка стала создавать определённые неудобства. Не все персонажи, которых играл Прилучный, гармонировали с таким ярким элементом внешности. Особенно остро эта проблема встала при работе над сериалом "Мажор". Образ Игоря Соколовского, сына влиятельного бизнесмена, который решил начать карьеру в полиции, требовал более сдержанного и "чистого" вида. Представить себе майора полиции с заметной татуировкой на шее было довольно сложно.

Мастерство гримёров и зрительские догадки

Чтобы решить эту проблему, команде гримеров приходилось прибегать к хитростям. Перед каждой съёмкой сцен с Прилучным в роли "Мажора" татуировку тщательно замазывали. Иногда это делалось настолько искусно, что у зрителей возникало стойкое ощущение, будто актёр действительно вывел наколку, однако в редких случаях, если грим ложился неидеально, можно было заметить едва уловимые очертания штрихкода.

Парадоксально, но в полнометражной версии "Мажора" зрители смогли увидеть другие татуировки на теле Прилучного, покрывающие его торс. Это несколько сбивает с толку, ведь, казалось бы, если актёр не стесняется других наколок, то почему именно штрихкод на шее стал проблемой? Впрочем, стоит учесть, что татуировки на торсе в повседневной жизни или в определённых сценах могли оставаться скрытыми под одеждой, в то время как штрихкод на шее был всегда на виду. Таким образом, исчезновение татуировки в "Мажоре" стало скорее следствием необходимости соответствовать образу персонажа, нежели отказом актёра от своего "штрихкода".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду
Крем работает только наполовину: осенний ритуал ухода запускает скрытые резервы кожи
Денежное дерево капризничает? Достаточно трёх приёмов в год — и оно усыпано цветами
Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре
Штраф за воздух: кого в 2025 году реально накажут за отсутствие техосмотра
Тень в калифорнийском лесу: нейросети показали снежного человека ближе, чем когда-либо
Машина дешевеет быстрее, чем стареет: когда продать, чтобы не уйти в минус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.