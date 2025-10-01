Моника Беллуччи снова в образе вампирши: как поклонники могли это упустить

Актриса Моника Беллуччи вновь вернулась к образу вампирши — и сделала это настолько скрытно, что заметили лишь самые внимательные зрители.

30 сентября Монике Беллуччи исполнился 61 год. Ее знают по культовым фильмам — от "Малены" и "Матрицы" до "Астерикса и Обеликса" и "Дракулы" Копполы, где актриса сыграла одну из невест вампира.

О чем фильм

Речь идёт о французском хорроре "Шайтан" (2006) режиссёра Кима Шапирона. История рассказывает о компании молодежи, которая после шумной ночи в клубе уезжает в глушь вместе с загадочной Евой. Там их ждет не отдых, а кошмар: мрачный особняк, странные жители и безумный дворецкий в исполнении Венсана Касселя. Именно его игра стала главным украшением картины. А вот Беллуччи появляется лишь в одном крошечном эпизоде: на девятой минуте её героиню показывают по телевизору в чёрно-белом образе вампирши.

Впечатления

"Шайтан" сложно назвать хоррором в привычном смысле. Это скорее провокация: много грязи, абсурда, жестокости и сцен, вызывающих отвращение и шок не страхом, а нарочитой мерзостью. Атмосферу тянет Венсан Кассель — его Жозеф одновременно пугает, смешит и раздражает. Молодые актеры (Оливер Бартелеми, Роксана Мескида) выглядят естественно, но остаются в тени.

Что думают зрители

На Кинопоиске у фильма показательна оценка 5.3, а отзывы — противоположные. Одни называют его "самым плохим хоррором на свете" и ставят 0 из 10, упрекая в отсутствии сюжета и излишней эпатажности. Другие, наоборот, ценят атмосферу и необычность, считая его скорее чёрной комедией, чем ужастиком, и дают 10 из 10. Чаще всего зрители сходятся в одном: кино тяжелое, спорное и точно "не для всех".

Стоит ли смотреть

Беллуччи здесь почти нет — её участие скорее любопытная деталь, чем полноценная роль. Тем не менее, этот крошечный эпизод стал частью её фильмографии. В остальном же — это картина для любителей французского трэша, где вместо классического ужастика зрителю предлагают атмосферу безумия, мрак и ощущение полной безысходности. Если вам близко нестандартное кино и интересны эксперименты, "Шайтан" может показаться занятным. Но если ждете привычный хоррор или хотите увидеть Монику в яркой роли, фильм вряд ли оправдает ожидания.