Мама не горюй: что заставило Мэттью Макконахи прекратить общение с близким человеком на 8 лет

Голливудский актёр Мэттью Макконахи раскрыл детали непростого периода в отношениях с матерью. В интервью People 55-летний обладатель премии "Оскар" объяснил причины восьмилетнего охлаждения в общении с 93-летней Кей Макконахи.
Актёр описал сложившуюся в тот период ситуацию.
"У нас был примерно восьмилетний период, когда мне приходилось коротко говорить с ней по телефону по воскресеньям, потому что она рассказывала журналистам слишком много", — признался Макконахи.
Конфликт обострился после одного из интервью, где Кей показала репортёрам семейные реликвии. Артист вспомнил, что мог о чём-то рассказать матери и сыну в воскресенье, а уже во вторник прочитать об этом в новостях.
Переломный момент наступил, когда карьера Макконахи стабилизировалась.
"Потом мои положение и известность стали достаточно стабильными, и я подумал: "Знаете что? Мама может говорить всё, что ей заблагорассудится"", — рассказал он.
Сейчас актёр полностью снял все ограничения в общении с матерью, и их отношения восстановились.
