Кино или провал? Наталья Рудова жёстко высказалась об участии блогеров в фильмах

1:08
Кино

Актриса Наталья Рудова подвергла резкой критике современную тенденцию привлечения блогеров в кинопроекты. В Telegram-канале она выразила обеспокоенность состоянием индустрии.

Наталья Рудова
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Рудова

Рудова прямо высказала своё отношение к сложившейся практике.

"А я вот всё жду, когда "блогеры" окончательно обесценят кино как индустрию… Что ни новости, то кровь из глаз и ушей", — заявила артистка.

Мнение актрисы нашло поддержку среди её подписчиков. В комментариях к публикации многие выразили согласие с позицией Рудовой, распространив критику и на музыкальную индустрию.

Один из пользователей конкретизировал претензии, приведя примеры.

"Согласен, смотришь и видишь, как они наигранно играют, тот же "Дава" фильм норм, но он со своей игрой не актёрской портит всё", — написал поклонник в обсуждении.

Наталья Рудова начала актёрскую карьеру в 2005 году. Известность ей принесли роли в сериалах "Татьянин день" и "Универ. Новая общага".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
