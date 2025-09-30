Кино или провал? Наталья Рудова жёстко высказалась об участии блогеров в фильмах

Актриса Наталья Рудова подвергла резкой критике современную тенденцию привлечения блогеров в кинопроекты. В Telegram-канале она выразила обеспокоенность состоянием индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталья Рудова

Рудова прямо высказала своё отношение к сложившейся практике.

"А я вот всё жду, когда "блогеры" окончательно обесценят кино как индустрию… Что ни новости, то кровь из глаз и ушей", — заявила артистка.

Мнение актрисы нашло поддержку среди её подписчиков. В комментариях к публикации многие выразили согласие с позицией Рудовой, распространив критику и на музыкальную индустрию.

Один из пользователей конкретизировал претензии, приведя примеры.

"Согласен, смотришь и видишь, как они наигранно играют, тот же "Дава" фильм норм, но он со своей игрой не актёрской портит всё", — написал поклонник в обсуждении.

Наталья Рудова начала актёрскую карьеру в 2005 году. Известность ей принесли роли в сериалах "Татьянин день" и "Универ. Новая общага".