ИИ-актриса дебютировала: как отреагировала Эмили Блант на ужасающее будущее кино

Актриса Эмили Блант выразила резкое неприятие к появлению первой в мире ИИ-актрисы. Комментируя проект Тилли Норвуд в беседе с Variety, 42-летняя звезда не скрывала эмоций.
Создатели виртуальной актрисы из студии Particle6 открыто заявляют о амбициозных планах.
"Мы хотим, чтобы Тилли была следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман. Это цель", — заявила продюсер Элин Ван дер Вельден.
Блант отреагировала на эту информацию с тревогой.
"Разочаровывает ли меня это? Я не знаю, что на это ответить, я лишь скажу, что это совершенно ужасно", — призналась актриса.
Увидев фотографию ИИ-актрисы, Блант воскликнула: "Нет, вы серьёзно? Это искусственный интеллект? Боже милостивый, мы влипли. Это очень-очень жутко". Она обратилась к агентствам с призывом: "Пожалуйста, прекратите. Пожалуйста, прекратите разрушать человеческие связи".
На заявление создателей о желании сделать Тилли "следующей Скарлетт Йоханссон" Блант ответила просто: "Но у нас уже есть Скарлетт Йоханссон".
ИИ-актриса уже дебютировала в комедийном скетче и ведёт активную деятельность в социальных сетях.
