ИИ-актриса дебютировала: как отреагировала Эмили Блант на ужасающее будущее кино

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эмили Блант выразила резкое неприятие к появлению первой в мире ИИ-актрисы. Комментируя проект Тилли Норвуд в беседе с Variety, 42-летняя звезда не скрывала эмоций.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Hutchinson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эмили Блант

Создатели виртуальной актрисы из студии Particle6 открыто заявляют о амбициозных планах.

"Мы хотим, чтобы Тилли была следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман. Это цель", — заявила продюсер Элин Ван дер Вельден.

Блант отреагировала на эту информацию с тревогой.

"Разочаровывает ли меня это? Я не знаю, что на это ответить, я лишь скажу, что это совершенно ужасно", — призналась актриса.

Увидев фотографию ИИ-актрисы, Блант воскликнула: "Нет, вы серьёзно? Это искусственный интеллект? Боже милостивый, мы влипли. Это очень-очень жутко". Она обратилась к агентствам с призывом: "Пожалуйста, прекратите. Пожалуйста, прекратите разрушать человеческие связи".

На заявление создателей о желании сделать Тилли "следующей Скарлетт Йоханссон" Блант ответила просто: "Но у нас уже есть Скарлетт Йоханссон".

ИИ-актриса уже дебютировала в комедийном скетче и ведёт активную деятельность в социальных сетях.