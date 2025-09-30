Требование режиссёра омолодить внешность: что привело в ярость 49-летнюю Кэндис Камерон Буре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино
1:14
Кино

Американская актриса Кэндис Камерон Буре столкнулась с неожиданным требованием во время работы над новым проектом.

Кэндис Камерон Буре
Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кэндис Камерон Буре

В подкасте, фрагмент которого она опубликовала в социальной сети, 49-летняя знаменитость рассказала о неприятном инциденте с режиссёром фильма.

Поводом для конфликта стала сцена воспоминаний, требующая цифрового омоложения внешности актрисы. После съёмок материал должен был отправиться на постпродакшн, где специалистам предстояло убрать морщины и признаки возраста.

Однако режиссёр расширил список правок, включив в него коррекцию шеи актрисы.

"Специалисты по визуальным эффектам уберут морщины и отретушируют "гусиные лапки" на лице. А ещё поработают над твоей шеей", — процитировала Буре слова режиссёра.

Актриса отреагировала на это заявление с возмущением. "Погоди, что? Что? Моя шея? Тебе нужно что-то сделать с моей шеей?" — рассказала она о своей реакции.

Получив утвердительный ответ, Буре задумалась о необходимости повторного посещения психотерапевта для работы над последствиями этого разговора.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
