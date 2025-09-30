Неожиданное обещание Машковой: актриса объявила о планах вернуться в Россию с гастролями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Кино

Актриса Мария Машкова обратилась к зрителям после публикации видеоверсии спектакля "Надеждины" на видеоплатформе. Артистка выразила благодарность за многочисленные отзывы, полученные от интернет-пользователей.

Мария Машкова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Машкова

Машкова призналась в первоначальных сомнениях относительно экранной версии постановки. Однако опасения актрисы не оправдались — зрительская реакция превзошла ожидания.

"Вы так горько плачете, при этом твёрдо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций", — поделилась Машкова, цитируя одно из зрительских сообщений.

Отдельные слова благодарности актриса адресовала зрителям из России и Украины. Она заверила, что планирует личные встречи с поклонниками.

"Спасибо всем, кто смотрит сейчас нас в Украине и России. Я обязательно приеду к вам и сыграю ещё раз вживую", — пообещала артистка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

