Неожиданное обещание Машковой: актриса объявила о планах вернуться в Россию с гастролями

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Машкова обратилась к зрителям после публикации видеоверсии спектакля "Надеждины" на видеоплатформе. Артистка выразила благодарность за многочисленные отзывы, полученные от интернет-пользователей.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

Машкова призналась в первоначальных сомнениях относительно экранной версии постановки. Однако опасения актрисы не оправдались — зрительская реакция превзошла ожидания.

"Вы так горько плачете, при этом твёрдо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций", — поделилась Машкова, цитируя одно из зрительских сообщений.

Отдельные слова благодарности актриса адресовала зрителям из России и Украины. Она заверила, что планирует личные встречи с поклонниками.