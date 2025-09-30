Неожиданное обещание Машковой: актриса объявила о планах вернуться в Россию с гастролями

Актриса Мария Машкова обратилась к зрителям после публикации видеоверсии спектакля "Надеждины" на видеоплатформе. Артистка выразила благодарность за многочисленные отзывы, полученные от интернет-пользователей.
Машкова призналась в первоначальных сомнениях относительно экранной версии постановки. Однако опасения актрисы не оправдались — зрительская реакция превзошла ожидания.
"Вы так горько плачете, при этом твёрдо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций", — поделилась Машкова, цитируя одно из зрительских сообщений.
Отдельные слова благодарности актриса адресовала зрителям из России и Украины. Она заверила, что планирует личные встречи с поклонниками.
"Спасибо всем, кто смотрит сейчас нас в Украине и России. Я обязательно приеду к вам и сыграю ещё раз вживую", — пообещала артистка.
