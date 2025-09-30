Съёмки Netflix обернулись трагедией: что известно о состоянии звезды Перл-Харбора после ДТП

Кино

Американский актёр Джош Хартнетт попал в автомобильную аварию в канадском городе Сент-Джонс. Инцидент произошёл глубокой ночью во время съёмок нового проекта для стриминговой платформы Netflix.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автоавария

По информации The Independent, внедорожник с актёром столкнулся с автомобилем полиции. Хартнетт находился на пассажирском сиденье транспортного средства, следовавшего со съёмочной площадки.

Актёр и 59-летний водитель были доставлены в медицинское учреждение. Медики диагностировали у них лёгкие травмы, после чего оба были отпущены домой. Полицейский офицер также прошёл профилактический осмотр в больнице.

Джош Хартнетт получил известность после ролей в фильмах "Факультет" и "Падение чёрного ястреба". На пике карьеры актёр принял решение переехать в Великобританию, сославшись на необходимость дистанцироваться от навязчивого внимания публики.