Роль, изменившая всё: Безруков указал на вершину карьеры Кологривого, и это не Слово пацана

Актёр Сергей Безруков определил лучшую киноработу своего коллеги Никиты Кологривого

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Кологривый

По мнению Безрукова, наиболее значительной ролью Кологривого стала работа в военной драме "Август". Картина рассказывает о событиях 1944 года в Западной Белоруссии.

"Очень яркий образ Евгения Таманцева создал Никита Кологривый. Он много снимается, артист востребованный, но, думаю, это его лучшая работа в кино на данный момент", — заявил Безруков.

В интервью "Известиям" артист подчеркнул драматическую глубину созданного образа. По его словам, работа получилась "яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций".

Действие фильма разворачивается на недавно освобождённой от немецких войск территории. Сюжет сосредоточен на противостоянии советских сил с вражескими диверсионными группами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
