Роль, изменившая всё: Безруков указал на вершину карьеры Кологривого, и это не Слово пацана

Актёр Сергей Безруков определил лучшую киноработу своего коллеги Никиты Кологривого.
По мнению Безрукова, наиболее значительной ролью Кологривого стала работа в военной драме "Август". Картина рассказывает о событиях 1944 года в Западной Белоруссии.
"Очень яркий образ Евгения Таманцева создал Никита Кологривый. Он много снимается, артист востребованный, но, думаю, это его лучшая работа в кино на данный момент", — заявил Безруков.
В интервью "Известиям" артист подчеркнул драматическую глубину созданного образа. По его словам, работа получилась "яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций".
Действие фильма разворачивается на недавно освобождённой от немецких войск территории. Сюжет сосредоточен на противостоянии советских сил с вражескими диверсионными группами.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.