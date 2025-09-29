Российский актёр Илья Дель сорвался с третьего этажа: что произошло на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Известный актёр Театра имени Ленсовета и кино Илья Дель рассказал о несчастном случае, произошедшем с ним во время подготовки к новой роли. EADaily приводит подробности инцидента, в результате которого он упал из окна.

Илья Дель
Фото: commons.wikimedia.org by Alduinchick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Дель

Актёр объяснил, что репетировал трюк с элементами паркура, который включал в себя прыжок из окна третьего этажа на балкон с последующим спуском по стене. Во время выполнения трюка один из кирпичей, за который он держался, отвалился, что привело к падению на асфальт. Дель назвал произошедшее глупой незамысловатой историей, отметив, что травмы — неизбежная часть профессии.

Несмотря на случившееся, Илья настроен оптимистично. Он не драматизирует по поводу неприятного происшествия и уже с нетерпением ждёт, когда сможет вернуться к работе.

"Операция была одна, я уже давно не в Мариинской больнице. Надеюсь на стабильное состояние в ближайшие пару месяцев", — сказал актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
