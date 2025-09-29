Российский актёр Илья Дель сорвался с третьего этажа: что произошло на самом деле

Известный актёр Театра имени Ленсовета и кино Илья Дель рассказал о несчастном случае, произошедшем с ним во время подготовки к новой роли. EADaily приводит подробности инцидента, в результате которого он упал из окна.

Фото: commons.wikimedia.org by Alduinchick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Дель

Актёр объяснил, что репетировал трюк с элементами паркура, который включал в себя прыжок из окна третьего этажа на балкон с последующим спуском по стене. Во время выполнения трюка один из кирпичей, за который он держался, отвалился, что привело к падению на асфальт. Дель назвал произошедшее глупой незамысловатой историей, отметив, что травмы — неизбежная часть профессии.

Несмотря на случившееся, Илья настроен оптимистично. Он не драматизирует по поводу неприятного происшествия и уже с нетерпением ждёт, когда сможет вернуться к работе.