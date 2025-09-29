Анемон с Дэй-Льюисом: почему возвращение актёра после долгого перерыва разделило критиков

Кинокартина "Анемон" с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли получила неоднозначную реакцию профессионального сообщества. На авторитетном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм набрал 64% на основе 25 опубликованных рецензий.
Эксперты единогласно отмечают высокое качество визуального решения картины. Операторская работа была охарактеризована как захватывающая дух, а актёрские работы Дэй-Льюиса и Шона Бина получили высокие оценки.
Однако повествовательная структура ленты вызвала вопросы у критиков. Аналитики указывают на слабый и инертный сценарий как на основной недостаток проекта.
Особое внимание уделяется тому, что режиссёрский дебют сына Дэй-Льюиса стал причиной творческих просчётов.
В карьере самого актёра эту работу уже называют наименее успешной, несмотря на отдельные художественные достоинства.
