Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неаполь как гастрономический рай: что нужно знать туристу о лучшей пицце мира
Что мешает школьникам учиться: путь к новым знаниям через сотрудничество взрослых
Садальский вспомнил слова из знаменитой песни Высоцкого и провёл неожиданную параллель с Пугачёвой
Онлайн-тренировки меняют спорт: вот почему залы пустеют, а люди выбирают экран ноутбука
Обычный картофель превращается в сырное облако: блюдо, что влюбляет с первой ложки
Храп соседа — повод для иска: застройщики будут отвечать рублём за плохую шумоизоляцию
Как вновь зажечь огонь в паре: приемы, которые помогут вернуть гармонию и близость
2224 метра во тьму и холод: почему исследователи остановились на грани возможного в пещере Абхазии
"Наелись": сотням украинских ресторанов грозит закрытие из-за бегства персонала

Анемон с Дэй-Льюисом: почему возвращение актёра после долгого перерыва разделило критиков

1:01
Кино

Кинокартина "Анемон" с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли получила неоднозначную реакцию профессионального сообщества. На авторитетном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм набрал 64% на основе 25 опубликованных рецензий.

Дэниел Дей-Льюис
Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэниел Дей-Льюис

Эксперты единогласно отмечают высокое качество визуального решения картины. Операторская работа была охарактеризована как захватывающая дух, а актёрские работы Дэй-Льюиса и Шона Бина получили высокие оценки.

Однако повествовательная структура ленты вызвала вопросы у критиков. Аналитики указывают на слабый и инертный сценарий как на основной недостаток проекта.

Особое внимание уделяется тому, что режиссёрский дебют сына Дэй-Льюиса стал причиной творческих просчётов.

В карьере самого актёра эту работу уже называют наименее успешной, несмотря на отдельные художественные достоинства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Старый малинник превратится в источник нового урожая: советы опытных садоводов
Единственный в своём роде: как завод на Камчатке превращает икринки чавычи в будущих рыб
Грим стирается, а морщины остаются: чистая правда о неправильном уходе за лицом
Ваш организм подает тревожный сигнал: почему вес меняется без причины
Киркоров спалился в соцсетях Вероники Степановой: что он действительно думает о Пугачёвой
Небо на грани: Европа заявляет о нарушениях, Кремль отвечает коротко
Кабачки вместо томатов: рецепт кетчупа, который перевернёт представление о соусах
Выбор ДиКаприо: какие киноленты Спилберга, Нолана и Кубрика он считает гениальными
Белорусский ответ китайцам: новый седан Belgee S50 уже у дилеров и обещает быть дешевле Geely Emgrand
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.