Выбор ДиКаприо: какие киноленты Спилберга, Нолана и Кубрика он считает гениальными

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо раскрыл свои кинематографические предпочтения в большом интервью, приуроченном к выходу фильма "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

Актёр назвал любимые работы трёх мастеров мирового кинематографа и подчеркнул уважение к узнаваемому почерку каждого режиссёра

Среди картин Стивена Спилберга ДиКаприо выделил культовые "Челюсти", вышедшие на экраны в 1975 году. В фильмографии Кристофера Нолана, с которым актёр работал в "Начале", его выбор пал на "Тёмного рыцаря" 2008 года.

Наследие Стэнли Кубрика актёр оценил через призму научно-фантастической эпопеи "2001 год: Космическая одиссея".

Все названные картины стали знаковыми для своих эпох и оказали значительное влияние на развитие кинематографа. Интервью состоялось в рамках промокампании новой работы Пола Томаса Андерсона, где ДиКаприо исполняет одну из главных ролей.