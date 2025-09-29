Выбор ДиКаприо: какие киноленты Спилберга, Нолана и Кубрика он считает гениальными

Звезда Голливуда Леонардо ДиКаприо раскрыл свои кинематографические предпочтения в большом интервью, приуроченном к выходу фильма "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.
Актёр назвал любимые работы трёх мастеров мирового кинематографа и подчеркнул уважение к узнаваемому почерку каждого режиссёра
Среди картин Стивена Спилберга ДиКаприо выделил культовые "Челюсти", вышедшие на экраны в 1975 году. В фильмографии Кристофера Нолана, с которым актёр работал в "Начале", его выбор пал на "Тёмного рыцаря" 2008 года.
Наследие Стэнли Кубрика актёр оценил через призму научно-фантастической эпопеи "2001 год: Космическая одиссея".
Все названные картины стали знаковыми для своих эпох и оказали значительное влияние на развитие кинематографа. Интервью состоялось в рамках промокампании новой работы Пола Томаса Андерсона, где ДиКаприо исполняет одну из главных ролей.
