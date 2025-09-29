Магия Стивена Кинга на экране: 5 культовых экранизаций и одна забытая жемчужина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:35
Кино

Кинопоиск выбрал 5 лучших экранизаций Стивена Кинга. Узнайте, какие фильмы покорили зрителей и какая новинка удивила всех — это не то, что вы ожидали!

Люди в кинотеатре
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в кинотеатре

В кинотеатрах сейчас идет фильм "Долгая прогулка" (2025), и на фоне премьеры "Кинопоиск" решил напомнить о самых удачных экранизациях произведений Стивена Кинга.

За долгую карьеру писателя его книги более 60 раз переносили на экран — среди них есть как настоящие жемчужины, так и откровенно слабые проекты. В итоге сервис выделил пять лучших работ по версии зрителей.

"Побег из Шоушенка". В ролях: Тим Роббинс, Морган Фримен. Оценка на Кинопоиске: 9.1 Классика, которая уже давно перестала быть "просто" экранизацией. Фильм Фрэнка Дарабонта основан на повести "Рита Хейуорт и побег из Шоушенка" и рассказывает историю Энди Дюфрейна, несправедливо обвиненного и отправленного за решетку. "Побег из Шоушенка" входит в число самых любимых фильмов зрителей во всем мире и по праву считается эталонной адаптацией Кинга.

"Зеленая миля". В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан. Оценка на Кинопоиске: 9.1 Еще одна работа Фрэнка Дарабонта, но куда масштабнее и трагичнее. Драма о надзирателях тюрьмы и необычном заключенном Джоне Коффи, обладающем даром исцеления, стала мировым хитом и получила четыре номинации на "Оскар". Здесь мастерски переплетены мистика и глубоко человеческая история, благодаря чему "Зеленая миля" обрела статус культового кино.

"11.22.63" (мини-сериал). В ролях: Джеймс Франко, Сара Гадон. Оценка на Кинопоиске: 7.8 Необычная экранизация Кинга, в которой нет привычных ужасов и монстров. Главный герой — учитель литературы, получивший возможность перемещаться во времени, — пытается предотвратить убийство Джона Кеннеди. Но прошлое сопротивляется любым изменениям. Получился атмосферный и напряженный сериал, дополненный романтической линией.

"Останься со мной". В ролях: Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман. Оценка на Кинопоиске: 7.8. Основанный на повести "Тело", фильм Роб Райнера стал одной из самых трогательных экранизаций писателя. История о четырех подростках, отправившихся искать тело пропавшего мальчика, превратилась в глубокую драму о дружбе, взрослении и утрате детской наивности. Без мистики и ужасов — но с сильнейшей эмоциональной отдачей.

"Долорес Клэйборн". В ролях: Кэти Бэйтс, Дженнифер Джейсон Ли
Оценка на Кинопоиске: 7.8. Психологическая драма, в центре которой — история женщины, обвиненной в убийстве своей хозяйки. В отличие от классических хорроров по Кингу, "Долорес Клэйборн" держит зрителя напряжением и блестящей актерской игрой. Особенно выделяется Кэти Бэйтс, уже доказавшая свою силу в "Мизери".

Бонус от uznayvse.ru: "Обезьяна". В ролях: Тео Джеймс, Кристиан Конвери, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд. Оценка на Кинопоиске: 6.0
Редкий случай, когда одно и то же произведение Кинга экранизируется дважды (первый фильм вышел в 1984 году под названием "Дар дьявола"). В 2025-м Оз Перкинс перенес на экран рассказ "Обезьяна". Сюжет вращается вокруг двух братьев, которые находят на чердаке заводную игрушку-обезьянку, предвещающую смерть. Спустя годы кошмар возвращается, и героям приходится искать способ уничтожить зловещую реликвию. Получился мрачный хоррор с элементами психологической драмы и сильным актерским составом.

Эти фильмы и сериалы показывают, насколько разнообразен мир Кинга: от мистических триллеров и ужастиков до драм о дружбе и человеческой стойкости. Но объединяет их одно — все они способны удерживать зрителя у экрана и побуждают пересматривать их снова и снова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
