Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования

Кино

Кинематографическое сообщество столкнулось с новым вызовом после представления первой цифровой актрисы. Студия Xicoia создала ИИ-персонаж Тилли Норвуд, который уже привлёк внимание голливудских агентств.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

Инициатива вызвала немедленную реакцию профессиональных актёров. Мелисса Баррера, известная по франшизе "Крик", назвала технологию омерзительной и призвала к бойкоту компаний, использующих цифровых артистов. Её позицию поддержали более десяти коллег, включая Тони Колетт и Ральфа Айнесона.

Критики указывают на этические проблемы замены живых исполнителей.

"А как же сотни живых молодых женщин, чьи лица использовали для генерации её?" — задала вопрос Мара Уилсон.

Актёры также начали сатирическую кампанию против Норвуд, в шутку описывая несуществующие конфликты с цифровой коллегой.

Студия Xicoia развивает технологию гибридных персонажей для различных медиаформатов. Компания утверждает, что её разработки сочетают творческий контроль человека с автономной реакцией искусственного интеллекта, создавая полноценные цифровые личности для развлечений и взаимодействия с аудиторией.