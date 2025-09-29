Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кинематографическое сообщество столкнулось с новым вызовом после представления первой цифровой актрисы. Студия Xicoia создала ИИ-персонаж Тилли Норвуд, который уже привлёк внимание голливудских агентств.

Инициатива вызвала немедленную реакцию профессиональных актёров. Мелисса Баррера, известная по франшизе "Крик", назвала технологию омерзительной и призвала к бойкоту компаний, использующих цифровых артистов. Её позицию поддержали более десяти коллег, включая Тони Колетт и Ральфа Айнесона.

Критики указывают на этические проблемы замены живых исполнителей.

"А как же сотни живых молодых женщин, чьи лица использовали для генерации её?" — задала вопрос Мара Уилсон.

Актёры также начали сатирическую кампанию против Норвуд, в шутку описывая несуществующие конфликты с цифровой коллегой.

Студия Xicoia развивает технологию гибридных персонажей для различных медиаформатов. Компания утверждает, что её разработки сочетают творческий контроль человека с автономной реакцией искусственного интеллекта, создавая полноценные цифровые личности для развлечений и взаимодействия с аудиторией.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
