Больше, чем просто детектив: Стивен Кинг объяснил, почему этот сериал стоит посмотреть

0:58
Кино

Американский писатель Стивен Кинг публично рекомендовал новую криминальную драму "Задание" к обязательному просмотру. Известный автор опубликовал свой отзыв в социальной сети X, обратившись к многомиллионной аудитории подписчиков.

Стивен Кинг
Фото: commons.wikimedia.org by Tussauds, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Стивен Кинг

Мини-сериал производства HBO Max рассказывает о переплетении судеб агента ФБР и вдовца-мусорщика, занятого ограблениями преступных группировок.

Кинг особо отметил эмоциональную вовлечённость зрителя в судьбу ключевых персонажей.

"Это криминальная история с захватывающим саспенсом. Вы будете переживать и за правоохранителей, и за преступников", — написал автор.

Писатель ранее уже положительно оценивал работу сценариста Брэда Ингэлсби над сериалом "Мейр из Исттауна".

Новый проект поддерживает интерес аудитории благодаря сложному переплетению моральных дилемм и детективной составляющей. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
