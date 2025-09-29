Больше, чем просто детектив: Стивен Кинг объяснил, почему этот сериал стоит посмотреть

Американский писатель Стивен Кинг публично рекомендовал новую криминальную драму "Задание" к обязательному просмотру. Известный автор опубликовал свой отзыв в социальной сети X, обратившись к многомиллионной аудитории подписчиков.
Мини-сериал производства HBO Max рассказывает о переплетении судеб агента ФБР и вдовца-мусорщика, занятого ограблениями преступных группировок.
Кинг особо отметил эмоциональную вовлечённость зрителя в судьбу ключевых персонажей.
"Это криминальная история с захватывающим саспенсом. Вы будете переживать и за правоохранителей, и за преступников", — написал автор.
Писатель ранее уже положительно оценивал работу сценариста Брэда Ингэлсби над сериалом "Мейр из Исттауна".
Новый проект поддерживает интерес аудитории благодаря сложному переплетению моральных дилемм и детективной составляющей.
