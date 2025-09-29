Фильм-биография стал поводом для откровений: Спрингстин заговорил о цензуре в США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино
Кино

Брюс Спрингстин выступил с неожиданным заявлением о политической ситуации в США во время церемонии закрытия Нью-Йоркского кинофестиваля. Легендарный музыкант появился на сцене после премьеры фильма "Избавь меня от небытия", где его роль исполняет Джереми Аллен Уайт.

Брюс Спрингстин
Фото: u2start.com/photos/view/47952 by Michael Dinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брюс Спрингстин

Спрингстин поблагодарил актёрский состав, включая Джереми Стронга и Одессу Янг, за работу над лентой. Особые слова он адресовал актёрам, сыгравшим его покойных родителей.

"Их больше нет с нами, поэтому приятно иметь этот фильм", — отметил артист.

В своей речи музыкант затронул актуальные проблемы современного американского общества.

"В последнее время ежедневные события напоминают нам, что мы живём в особенно опасные времена", — констатировал Спрингстин.

Он напомнил, что всю жизнь выступал в роли музыкального посла США по всему миру.

"Но для многих людей она продолжает оставаться землёй надежд и мечтаний, а не страхом, разобщённостью, правительственной цензурой или ненавистью", — заявил музыкант.

Своё выступление Спрингстин завершил акустическим исполнением композиции "Land of Hopes and Dreams" перед аудиторией в Элис Тулли Холл.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
