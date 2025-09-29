Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо

Режиссёр Пол Томас Андерсон продолжает традицию виртуозного использования музыки в своём новом фильме "Битва за битвой".
Особое внимание заслуживает сцена с композицией "Ready or Not Here I Come" в исполнении The Jackson 5, которая отмечает ключевой поворот в характере главного героя.
Песня звучит в момент, когда бывший революционер Боб Фергюсон в исполнении Леонардо ДиКаприо выходит из больницы после спасения союзниками. Этот музыкальный фрагмент символизирует его окончательное возвращение к активным действиям для спасения дочери.
Через музыку Андерсон передает внутреннее преображение персонажа, который вновь обретает уверенность в своих силах.
Выбор композиции в жанре R&B также несёт смысловую нагрузку в контексте сюжета. Белый отец чернокожей дочери через эту музыку принимает её культурное наследие, что становится дополнительным мотиватором для его действий.
Сцена с "Ready or Not Here I Come" не только задает темп второй половине фильма, но и тонко раскрывает эмоциональную эволюцию персонажа ДиКаприо.
