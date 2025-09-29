Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Пол Томас Андерсон продолжает традицию виртуозного использования музыки в своём новом фильме "Битва за битвой".

Фото: unsplash by Denise Jans is licensed under Free to use under the Unsplash License Киноплёнка

Особое внимание заслуживает сцена с композицией "Ready or Not Here I Come" в исполнении The Jackson 5, которая отмечает ключевой поворот в характере главного героя.

Песня звучит в момент, когда бывший революционер Боб Фергюсон в исполнении Леонардо ДиКаприо выходит из больницы после спасения союзниками. Этот музыкальный фрагмент символизирует его окончательное возвращение к активным действиям для спасения дочери.

Через музыку Андерсон передает внутреннее преображение персонажа, который вновь обретает уверенность в своих силах.

Выбор композиции в жанре R&B также несёт смысловую нагрузку в контексте сюжета. Белый отец чернокожей дочери через эту музыку принимает её культурное наследие, что становится дополнительным мотиватором для его действий.

Сцена с "Ready or Not Here I Come" не только задает темп второй половине фильма, но и тонко раскрывает эмоциональную эволюцию персонажа ДиКаприо.